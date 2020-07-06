Министерство экономики подписало с Amazon соглашение о неразглашении

Подписание соглашения означает, что дальнейшее сотрудничество с Amazon может касаться сферы обработки облачных данных.

В минувшем году американский гигант открыл в Эстонии дочернюю компанию Amazon Data Services Estonia OÜ. Бенефициаром компании, согласно данным Коммерческого регистра, является богатейший человек в мире Джефф Безос. Пока что компания не представила ни одного отчета, активной деятельности предприятия пока тоже не заметно.

Также представители Amazon посетили мероприятие по случаю начала строительства крупнейшего в странах Балтии дата-центра в волости Сауэ.

По словам вице-канцлера по вопросам связи и государственных инфо-систем министерства экономики и коммуникаций Сийма Сиккута, подписание соглашения о неразглашении — обычное дело в технологическом секторе, это нужно, чтобы можно было начать обсуждать возможности сотрудничества.

«И госучреждения в таких случаях заключают договоры с частными компаниями, - сказал Сиккут. - Пока речи о создании дата-центров в Эстонии не идет».