Вт, 7.07.2020
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  • Труп в пруду Паэского парка: полиция не считает, что женщина умерла насильственной смертью

Труп в пруду Паэского парка: полиция не считает, что женщина умерла насильственной смертью

Pae park

ФОТО: Andres Haabu

В воскресенье, 5 июля, около семи часов вечера в пруду Паэского парка, Ласнамяэ, заметили тело. Спасатели вытащили из воды труп женщины с признаками разложения. Мертвой оказалась 55-летняя Светлана, которая ушла из дома 28 июня и не вернулась. С того момента полиция вела ее поиски. 

Сегодня, 7 июля Департамент полиции и погранохраны сообщил, что нет оснований полагать, что это преступление.

Когда Светлана только пропала, полиция сообщала, что просит помощи в ее поисках и что жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Сотрудники полиции пообщались с родственниками и знакомыми женщины, проверили возможное местонахождение женщины и просмотрели записи уличных камер. К сожалению, это не помогло определить возможное местоположение Светланы.

С января по март в Эстонии утонуло 16 человек, что в три раза больше, чем в тот же период в прошлом году. В апреле этого года утонули три человека, два из них погибли из-за падения в канаву. Более точные причины еще выясняются. В мае в происшествиях на воде погибли два человека.

В прошлом году в происшествиях на воде погибли 36 человек, это самый низкий результат за последние годы.

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