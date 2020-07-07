Труп в пруду Паэского парка: полиция не считает, что женщина умерла насильственной смертью

Сегодня, 7 июля Департамент полиции и погранохраны сообщил, что нет оснований полагать, что это преступление.

Когда Светлана только пропала, полиция сообщала, что просит помощи в ее поисках и что жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Сотрудники полиции пообщались с родственниками и знакомыми женщины, проверили возможное местонахождение женщины и просмотрели записи уличных камер. К сожалению, это не помогло определить возможное местоположение Светланы.

С января по март в Эстонии утонуло 16 человек, что в три раза больше, чем в тот же период в прошлом году. В апреле этого года утонули три человека, два из них погибли из-за падения в канаву. Более точные причины еще выясняются. В мае в происшествиях на воде погибли два человека.