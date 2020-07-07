Еще у одного пассажира парома, прибывшего в Эстонию, обнаружили коронавирус

Работавший на строительном предприятии гражданин Литвы 4 июля прибыл на пароме из шведского Капеллскара в эстонский порт Палдиски, а оттуда добрался на автомобиле до литовского Электренай.

"Установлено одно лицо, имевшее с ним контакт - член семьи. По предварительным данным, вернувшийся в Литву человек изолировался", - сказала BNS заведующая отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Напомним, что вчера финский Департамент здоровья сообщил о случаях распространения коронавируса на пассажирских судах, в числе прочих упоминали и компанию Tallink Grupp. Представители Tallink подтвердили, что получили из Департамента здоровья информацию о том, что гражданин Финляндии, находившийся в перекрестном рейсе Хельсинки-Таллинн-Хельсинки в период с 30 июня по 1 июля, сдал у себя на родине анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным. «Мы оповестили о ситуации всех находившихся вместе с ним на пароме пассажиров и членов команды и передали им инструкции финского Департамента здоровья», - сказала специалист по связям с общественностью Tallink Кай-Инес Нельсон.

Показавший положительный результат пассажир, по словам Нельсон, перед тем как взойти на борт, подписал декларацию о здоровье, которой заверил, что у него нет никаких симптомов вирусного заболевания. Заболевший и его ближайший контакт сейчас находятся в Финляндии на карантине.

Почти 40 завозных случаев в Литве

По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, в понедельник вирус был подтвержден и у работницы литовской базы Maxima. Установлено, что у нее был контакт с семью коллегами, а дома – с двумя лицами. "Кроме того, заболевший человек 27 июня участвовал в юбилее в деревне Мишкиняй, в котором участвовали около 17 человек. Коллеги и члены семей изолированы. Обстоятельства участия зараженной в празднике выявилось лишь сегодня, поэтому специалисты сейчас пытаются связаться с присутствовавшими на дне рождения. Обстоятельства заражения женщины еще не ясны", – добавила представитель НЦОЗ.