Границы закрыты? Шведы нашли легкий способ проникать в Эстонию

«Всё просто, - говорит работающий на одном из рынков в Таллинне Сергей. - Шведы едут в Финляндию, в Хельсинки садятся на паром и плывут в Таллинн». Той же схемой может воспользоваться гражданин ЕС, чтобы попасть в Швецию. Неужели эта схема работает?

С 15 июня пограничный контроль был отменен при движении между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой. По-прежнему действует пограничный воздушный и наземный контроль между Финляндией и Швецией, за исключением курсирования прогулочных судов.

Однако из Швеции в Финляндию могут въехать граждане Финляндии, лица, имеющие там вид на жительство, те, кто желает вернуться в другие страны ЕС и Шенгенской зоны или осуществить транзит через них. Разрешены поездки по работе, семейным делам или же при наличии недвижимости на территории Финляндии. Весь список послаблений на пересечение границы между Швецией и Финляндией можно найти здесь.

Согласно статистике Таллиннского порта, в период с 15 по 30 июня среди прибывших в Таллинн или отбывших из него пассажиров было 459 человек со шведским гражданством, а с финским — 127 000 пассажиров.

Более того, если между Стокгольмом и Таллинном паром не ходит, то из Капельшера ходит паром в порт Палдиски. Им могут пользоваться только лица, передвигающиеся на транспортном средстве. Таким образом работавший на строительном предприятии в Швеции житель Литвы 4 июля прибыл в порт Палдиски, а оттуда добрался на автомобиле до литовского города Электренай. Позже у него был обнаружен коронавирус.

Наш Департамент полиции и погранохраны (PPA) в ответ на вопрос, правда ли, что шведы несмотря на высокий уровень заражения коронавирусом в стране могут приехать в Эстонию через Финляндию, не стал отрицать или подтверждать, что данная схема передвижения действительно может сработать.

В своем ответе PPA пояснил, что в вопросе необходимости соблюдения ограничений на передвижение он исходит из оценки Департамента здоровья. Люди, которые прибывают в Эстонию из стран, где число заболевших составляет 15 или более на 100 000 человек, прибывая в Эстонию, должны быть на самоизоляции в течение 14 дней. В Швеции этот показатель на 6 июля составляет 152,2 случая заражения на 100 000 человек, что превышает норму более чем в десять раз.

«Прежде всего соблюдение ограничения свободы передвижения является личной обязанностью и ответственностью человека, - говорит ведущий чиновник погранохраны PPA Эве Кальмус.

Департамент полиции и погранохраны просит всех прибывающих из стран с высоким числом заболевших заполнять бланк подтверждения ограничения на свободу передвижения, в котором человека информируют, что он должен находиться в самоизоляции. В случае, если человек такой бланк не получил, но прибыл, к примеру, через Финляндию из Швеции, на него все равно распространяется распоряжение правительства Эстонии и обязанность соблюдать период самоизоляции.

«Хотя на внутренних границах ЕС уже нет пограничного контроля, люди могут прибыть из стран с большим числом заболевших, используя разные пути, и не встретиться с чиновниками. Мы надеемся, что люди, прибывающие из стран, где число заболевших составляет 15 или более на 100 000 человек, будут ответственными и воздержатся от контактов с другими людьми в течение некоторого времени, - объясняет Кальмус. - Цель полиции не в том, чтобы жестко контролировать людей. Если полиция выяснит, что человек не соблюдал ограничение на передвижение, мы объясним ему важность этого и передадим информацию в Департамент здоровья, который при необходимости сможет сделать предписание и назначить штраф. Мы благодарим людей, которые осознают важность ограничений и ведут себя ответственно».

В понедельник, 6 июля, стало известно, что пассажиры парома Silja Europa, курсирующего между Хельсинки и Таллинном, подверглись риску заражения коронавирусом из-за того, что человек с легкими симптомами инфицирования находился в общих помещениях судна. Однако нет информации о гражданстве этого человека. Круиз состоялся 30 июня - 1 июля. Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии также сообщило, что случаи заражения выявляли и у пассажиров других кораблей.