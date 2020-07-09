Стокгольмский синдром на эстонский лад

На этих днях, уже в статусе председателя партии EKRE, Мартин Хельме обогатил лексикон политических идиом новой непереводимой игрой слов: «…некоторые центристы уже прокомментировали мои высказывания. Они были очень злы, что мы делаем разницу между национальностями. Я думаю, скорее, наоборот: национальную тему сейчас поднимает именно другая сторона».
По степени загадочной многозначительности фраза эта, прозвучавшая в интервью только что формально легитимизированного нового лидера нацконсерваторов изданию Postimees, далеко превосходит знаменитое «казнить нельзя помиловать» и вполне может соперничать с крылатым «Мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!». Хотя, если сильно напрячься, можно расшифровать и этот новый филологический шедевр. Я, к примеру, понимаю его примерно так.
Ребята, а чего вы суетитесь?!
Ну да, мы делим людей по национальному признаку. Но ведь мы только констатируем статус-кво. Да, при этом мы настаиваем, чтобы украинцев не брали на работу, а лучше – вообще не пускали в страну. Так ведь это для их же блага: здесь же местные ненасытные кровопийцы-работодатели эксплуатируют их в хвост и в гриву, выжимают из них последние соки, чисто рабовладение какое-то!.. А потом – мы же против массового набора работников, а заодно и студентов, не только с Украины, но и вообще из всех этих третьих стран – даже не указывая национальности. Кроме того, согласитесь, мы ведь должны защищать интересы местных, эстонских работников. Ну, подумаешь, не спешат наши безработные закрывать своей грудью вакансии в сельскохозяйственном секторе, так ведь главное – чтобы у них такой выбор был! Вот мы им его и обеспечиваем.
…В общем, если снять прозрачный флёр демагогических рассуждений, именно так и следует понимать наших «людей в черном». Правда, для разнообразия Мартин Хельме для выхода на публику после избрания на пост председателя облачился в столь же строгий, но уже темно-синий костюм и шляпу того же цвета, но сути это не меняет: лидеры EKRE продолжают играть роль спасителей цивилизации.
И действительно, если вчитываться в произносимое сегодня этими спасителями, то там национальная тематика звучит преимущественно в констатирующей тональности, без излишней эмоционально-оценочной составляющей. Кто разжигает?! Да это же сами центристы и поднимают крик о правах человека, о недопустимости дискриминации по национальному и расовому признаку, а мы – так, к общему разговору…
Мы разжигаем?! Да что вы!.. Ах, спички у нас? Так это мы, чтобы было от чего прикуривать. Что – бензин? А это для факельного шествия. Праздник у нас, вот мы вечером с факелами по городу и прогуляемся…
Если будете хорошо себя вести…
Психологический феномен под названием «стокгольмский синдром» получил свое название после того, как 23 августа 1973 года в шведской столице произошел захват заложников в помещении банка Kreditbanken. Особенностью этого события стал тот факт, что заложники в конечном счете настолько прониклись симпатией к своим захватчикам, что звонили тогдашнему премьер-министру Улофу Пальме и требовали выполнить все условия преступников.
Собственно, аналогичные примеры в судебной практике были известны и ранее, просто данная история получила широчайшую огласку, в том числе и чаяниями СМИ, для которых главным в этой ситуации была глубокая эмоциональная связь, возникшая между жертвами и террористами, что превратило весьма заурядное, в принципе, происшествие в большую сенсацию.
Глубинные причины возникновения синдрома до сих пор не изучены досконально, хотя в целом механизм его действия достаточно понятен. Преступники – вот они, перед глазами, и они говорят испуганным людям: мы не хотим вам зла и не сделаем ничего плохого, если власти выполнят все наши требования – дадут нам немножко денег, выпустят на свободу наших товарищей, томящихся в застенках, позволят нам уйти… И тогда мы вас отпустим целыми и невредимыми. Так что это не от нас зависят ваши жизни и здоровье, а от них – от всех этих продажных политиков и судей. Вам же нет до них и до интересов какого-то там государства никакого дела, вам дороже ваша собственная голова. Вот и посочувствуйте нам, посодействуйте – потребуйте от властей, чтобы они вас спасли. И не штурмом, в котором наверняка погибнет кто-то из вас, а просто выполнением наших условий.
Чувствуете сходство? Не обращайте внимания на слова активистов EKRE об ограничениях для иностранцев, и все будут довольны. А если их оппоненты будут кричать об ущемлении прав и разжигании розни, то и накличут, в конце концов. Но если все будут вести себя прилично…
Вот не принял же бывший председатель таллиннского городского собрания на свой счет высказывание молодого активиста-экреиста о неуместном азиате в этом зале – и правильно сделал! Теперь он уже городской голова. Потому что они его поддержали: sina mulle, mina sulle, всё правильно.
…А статья в Википедии, посвященная этой теме, заканчивается с эпической меланхоличностью: «Как правило, стокгольмский синдром проходит после того, как террористы убивают первого заложника»…