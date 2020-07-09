Фото: прославившиеся на всю Эстонию девочки-четверняшки отмечают день рождения

Живущая вблизи Роэла семья Нирги сегодня, 9 июля, отметила третий день рождения четверняшек Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле, пишет Virumaa Teataja.
Семью посетил и волостной старейшина Винни Рауно Вырно. «Очень позитивное и веселое мероприятие, девочки бегали, играли и ели торт», - сказал волостной старейшина.
9 июля 2017 года вошло в историю как Восточно-Таллиннской центральной больницы, так и всей Эстонии: в этот день в Таллинне на свет появились четверняшки. Рождение четверняшек можно смело назвать чудом природы, поскольку роды произошли естественным путем, ведь во всем мире уже при двойне матери часто делают кесарево сечение.
Больница серьезно готовилась к принятию сложных родов, детям помогала появиться на свет команда из нескольких десятков сотрудников, чего ранее здесь никогда не было.
«В любом случае, это редко событие», - сказала три года назад профессор, руководитель центра клинической генетики Клиники Тартуского университета Катрин Ыунап. Она отметила тогда, что не знает, когда последний раз в Эстонии рождались четверняшки.
По данным Postimees, в прошлый раз четверняшки родились в 1958 году на Сааремаа. Тогда местное издание тоже опубликовало об этом сообщение. К сожалению, роды пережили лишь трое детей – одна из девочек погибла, выжили вторая девочка и два мальчика.