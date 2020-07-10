Заблудившуюся в лесу старушку ночью нашли добровольцы

Нашли почти случайно

В Эстонии действует организация по поиску пропавших Kadunud, при которой есть оперативная группа добровольцев OPEROG, готовая выехать на поиски пропавшего человека. В Ида-Вирумаа это организация представлена слабо, но здесь есть местная группа добровольцев, которая сотрудничает с OPEROG. Когда в среду из дома попечения в деревне Аа пропала 72-летняя Антонина, сотрудники учреждения сообщили об этом в полицию, а позже - в OPEROG. Уже оттуда информация дошла до ида-вируской команды добровольцев.

В результате, в районе деревни Аа добровольцы - около 15 человек - собрались уже практически в темноте. Среди них была также Анна Андреева со своей розыскной собакой.

“Ее зовут Дакота. Это немецкая овчарка. Мы ее купили чуть больше года назад и обучаем, чтобы она искала в лесах людей. Конечно, она еще “ученик”, но уже показывает очень хорошие результаты”, - рассказала Ксения Клочкова, одна из создательниц ида-вируской команды добровольцев.

Собака взяла след, но из-за темноты пришлось прекратить поиск.

“Решили, что прочесывать пешком лес нет смысла, потому что темно, и мы сами ничего не увидели бы. Один наш парень был с дроном, он полетал немного над полями. А другие поехали на машинах смотреть, - рассказала Ксения Клочкова. - Мы с моим мужем и с его другом поехали на двух машинах искать по берегу моря. На джипах хорошие фары, и далеко видно”.

На берегу стояли “дома на колесах”, и отдыхающие в них рассказали добровольцам, что видели на тропе здоровья Сака пожилую женщину, которая вела себя странно.

Но на тропе здоровья пропавшей не было. Было уже заполночь, и поиски нужно было сворачивать, но один из добровольцев - Иван Алёхов - предложил заодно показать друзьям старую баню на берегу моря, рядом с которой они оказались. Поисковики оставили машины на дороге и по узкой тропинке стали спускаться к морю.

Здесь Иван первым заметил пропавшую Антонину. Она рвала траву и что-то бормотала про себя. Сотрудники дома попечения заранее сообщили волонтерам, что у пропавшей психическое расстройство, и незнакомым людям к ней подходить нельзя. Поэтому волонтеры привезли на место охранника этого учреждения, который и сопроводил Антонину обратно в дом попечения. Уже туда приехали полицейские и бригада скорой помощи.

К счастью, женщина не пострадала, в том числе не было переохлаждения, хотя она была одета очень легко.

Всегда готовы поехать в лес

В конце 2018 года Rus.Postimees писал, что во время поиска пропавшего в лесу пенсионера, в котором участвовали десятки добровольцев, в Ида-Вирумаа сформировалась постоянная команда волонтеров. Трое участников того поиска - Ксения Клочкова, Алексей Непримеров и Александр Фролов официально зарегистрировали некоммерческое объединение Iga Elu (Каждая жизнь).

Осенью прошлого года НКО Iga Elu получила финансирование от фонда KÜSK. На эти деньги закупили GPS-трекеры для собак, термосы, яркие сигнальные жилеты и рации.

На свои деньги волонтеры купили собаку, обучением которой сейчас занимается Анна Андреева.

Объявления о пропавших людях публикуются в Фейсбуке.

“Постоянная группа у нас человек 10-15, которые могут выехать в любой момент. Если дать людям больше времени на сборы, я думаю, мы можем собрать и большую группу. Просто не все могут сразу выехать”, - говорит Ксения Клочкова.