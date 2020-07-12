Эстонские фирмы по-прежнему ищут сборщиков клубники. Какую зарплату предлагают?

Эстонские компании по производству клубники по-прежнему ищут для работы в полях сборщиков ягод, от кандидатов в первую очередь ждут выносливости и трудолюбия, пишет портал Geenius.
Например, на находящемся в Валгамаа хуторе Пуйде есть работа для сборщиков клубники на лежанке и другие сельскохозяйственные работы, зарплата — 5,19 евро в час.
Фирма предлагает сборщикам клубники ночлег в кемпинге, возможности для мытья и работу до конца августа.
Находящаяся в волости Йыгева в деревне Коймула фирма Marimarta также ищет сборщиков клубники: работа начинается утром, а если температура воздуха превышает 26 градусов, то рано утром, можно работать и больше восьми часов в день, зарплата от 600 до 1000 евро в месяц.