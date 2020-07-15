Возможно, Эстония возьмет в кредит более пяти миллиардов евро. Попадем ли мы в долговую яму?

С начала чрезвычайного положения государство взяло кредит на 2,8 миллиарда евро, в течение двух лет планируется взять в общей сумме пять миллиардов евро. Можно сказать, что большая часть взятых в кредит средств будет потрачена на покрытие расходов дополнительного бюджета (2,62 млрд евро). Продолжит ли власть действовать в том же духе, пока неизвестно, пишет Postimees.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE), когда возникла необходимость взять первый большой кредит, объяснил это так: в госказну поступит меньше денег, чем ожидалось, а расходов из-за коронавируса станет больше. Министр финансов прогнозирует, что в этом году надо взять в кредит 3,87 млрд евро, а в следующем — 1,2 миллиарда евро.
Критики обеспокоены, что государство использует взятые взаймы деньги на покрытие текущих расходов, а затрат на будущие инвестиции мало.
«В случае, если на новые инвестиции и меры помощи будут затрачены в этом году 700-800 миллионов евро, то на что тогда пойдут оставшиеся три миллиарда?» - задается вопросом член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыерд (Партия реформ). Взятый сейчас кредит предназначен для того, чтобы пострадавшая от коронакризиса казна вышла в плюс.
«Деньги пойдут в дополнительный бюджет, на новые инициативы и покрытие связанных с коронавирусом недофинансирования», - пояснил Юри Ратас (Центристская партия). Среди новых инициатив: инвестиции в местные самоуправления, дороги, реновацию многоквартирных домов, перечислил Ратас то, что запланировали в дополнительном бюджете.
Ответы будут в августе
Говоря о планах на взятие следующего кредита, руководящие политики в правительстве остаются немногословными.
Ратас пока не высказался, для каких инвестиций Эстония могла взять еще кредит, но сказал, что необходимость нового дополнительного бюджета будет обсуждаться в августе.
«Если вы спросите о втором дополнительном бюджете, то мы решили, исходя из налоговых поступлений и экономической конъюнктуры, что правительство вернется к этой теме в августе», - сказал Ратас.
Летний экономический прогноз, готовящийся к сентябрю, даст представление о влиянии коронакризиса на государственный кошелек и будет основанием для составления госбюджета на следующий год. Иными словами: согласно этого прогнозу должно стать ясно, нужно ли и в какой объеме брать дополнительный кредит.
Министр финансов Мартин Хельме был не доступен для комментариев, он был в отпуске. Заменяющий его однопартиец, министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием и вовсе не захотел обсуждать эту тему. В ведении министра Сиема, к примеру, находятся Фонд развития предпринимательства (EAS) и KredEx, которые делят между собой значительную часть денег, выделенных государством в качестве мер по смягчению последствий от кризиса из дополнительного бюджета.
Министр иностранных дел, глава правительственной делегации «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал, что важно понимать, что взятые в кредит деньги будут потрачены на две вещи: наполнение бюджета, когда налоговые поступления и доходы государства резко упали, а также поддержки экономики.
«Взятые в кредит деньги будут потрачены на поддержание государства», - сказал Рейнсалу.
Большие денежные суда
По оценке Рейнсалу, кредитование не должно быть самоцелью. «Для меня, конечно, важно, чтобы мы не вышли из экономического кризиса с долговой нагрузкой, которая окажется не по силам нашим детям. Кредит нужно будет вернуть и на обслуживание кредита будет затрачено неизбежно больше, чем раньше», - добавил он.
О расходовании и/или инвестировании возможного нового кредита Рейнсалу, по крайней мере по началу, говорить не хотел, потому что партия еще не одобрила план. Однако он высказался, что целью является создание экономического роста.
«Мы должны использовать кризис для того, чтобы экономика приспособилась и была способна идти в будущее, чтобы у нас появилось больше сил. Мы должны воспользоваться моментом», - сказал Рейнсалу, указывая на то, что сейчас госсектору предлагается выгодный кредит.
«Сейчас по всей Европе движутся большие денежные суда», - отметил Рейнсалу, ссылаясь на следующий бюджет ЕС, движение к более экологичному образу жизни и кризисные пакеты.
«У нас есть возможность взять кредит. Это момент, чтобы решить, будет ли Эстония брать оттуда кредит, используем ли мы эту возможность или нет», - добавил министр.
Действительно, более выгодные условия кредитования завлекают взять еще средств в кредит. Поскольку у Эстонии по сравнению с другими странами Европы очень низкая долговая нагрузка, Эстонии кредит дать хотят.
К примеру, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок - 280 иностранных инвесторов были готовы вложить в них 7,7 млрд евро. Поэтому министерство финансов решило увеличить объем эмиссии до 1,5 миллиарда евро.
Два вопроса
Сколько еще Эстония планирует взять в кредит?
Необходимость следующего кредита и выбор долговых инструментов станут понятными после того, как будет готов новый экономический прогноз в начале сентября и его скорректируют в зависимости от настоящего денежного потока и ситуации на финансовом рынке.
Во сколько обойдется кредит эстонскому налогоплательщику?
Это зависит от рынка. К примеру, госказна в мае выпустила шестимесячные облигации со средней доходностью -0,177% и двенадцатимесячные облигации со средней доходностью 0,141%, а в июне долгосрочные облигации с процентной ставкой 0,125. В случае отрицательной процентной ставки кредитор платит Эстонии за взятие кредита. Как правило, денежный поток государства управляется в целом, и, таким образом, тот или иной кредит нельзя связать с одним конкретным расходом.
Источник: министерство финансов
Временный толчок
Глава прогностической группы Банка Эстонии Расмус Каттай считает, кредитование обосновано, если взятые средства будут использованы для временного подталкивания экономики и смягчения прямого влияния кризиса, но, конечно, следует избегать постоянной привязки расходов к взятым взаймы деньгам.
По словам Каттая, может быть, нужно будет покрывать дефицит бюджета в том случае, если резерва не будет, и нужно будет стабилизировать экономику с помощью госказны, которая автоматические реагирует на изменения экономической ситуации, в то время как налоговые поступления снижаются, а расходы на соцстрахование растут.
«В случае, если возникнут новые связанные с вирусной вспышкой меры поддержки и для этого понадобятся деньги в кредит, тогда эти средства можно будет использовать только для оказания чрезвычайной и временной помощи пострадавшей из-за ограничений сфере. Конечно, следует избегать привязки планов постоянных расходов к заемным деньгам», - говорит Каттай.
Крупный предприниматель и председатель правления Фонда государственной реформы Юри Кяо сказал, что модернизация инфраструктуры — это то, во что нужно инвестировать во время кризиса.
«Государство обычно инвестирует в инфраструктуру опережающими темпами, что является проверенным в мире методом. Это приносит дополнительные деньги в экономику и помогает сохранить рабочие места», - пояснил Кяо, добавив, что это не обязательно означает только строительство дорог, но можно и реновировать государственные здания.
По его мнению, покрытие текущих расходов взятыми в кредит деньгами является опасным и недальновидным решением. «Это ловушка. Если ты уже в этой ловушке, то в конце концов оттуда не выбраться, - предупредил он. - Из временных мер они могут перерасти в постоянные меры, а это уже опасно, из этого государство уже не выберется. То есть это закончится ростом налоговой нагрузки, но не стоит забывать, что заплатят за это будущие поколения».
Дальнейшие решения - осенью
В апреле при принятии дополнительного бюджета доходы страны упали на почти 1,4 миллиарда евро до 10,5 миллиарда евро. Большая часть денег из дополнительного бюджета были предназначены для поддержки предпринимателей и работников. Значительная сумма была выделена для KredEx.
«Важно подчеркнуть, что выделенная KredEx сумма — это лимит на случай, если кризис продлится дольше или углубится, - пояснил пресс-секретарь KredEx Йоонас Керге. - Смысл не в том, чтобы выдавать кредиты и поручительства быстро и сразу, используя эту сумму, речь идет о буфере, в объеме которого у нас есть возможность принимать решения в течение более долгого времени».
Керге отметил, что сейчас не было большой необходимости в этих методах, потому что предпринимателям сильно помогли Касса по безработице, кризисные меры Налогово-таможенного департамента и выдаваемый банками кредитный отпуск.
«Осенью экономическая ситуация может ухудшиться, и, конечно, кризис дойдет до некоторых секторов с опозданием. У нас для этого есть всё необходимое и мы готовы к худшему, но, конечно, надеемся, что дела пойдут лучше», - добавил Керге.
Снижение акцизов на газ, электричество и топливо до 2022 года также сыграет свою роль в дополнительном бюджете. В качестве шага по снижению расходов государства можно назвать приостановку взносов во вторую пенсионную ступень.
В дополнительном бюджете однако не сокращены расходы госсектора. Таким образом осенью будет стоять один вопрос: что же будет с расходами госсектора, если уже в середине лета число зарегистрированных безработных превысило отметку в 51 000, а неуверенность предпринимателей в связи с возможной второй волной коронавируса усугубилась.
Поговаривают, что планы по сокращению госсектора обсуждаются, но решения пока не видно. Предполагается, что тему поднимут вновь в сентябре при обсуждении госбюджета на следующий год.
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