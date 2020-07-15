Возможно, Эстония возьмет в кредит более пяти миллиардов евро. Попадем ли мы в долговую яму?

О расходовании и/или инвестировании возможного нового кредита Рейнсалу, по крайней мере по началу, говорить не хотел, потому что партия еще не одобрила план. Однако он высказался, что целью является создание экономического роста.

«Мы должны использовать кризис для того, чтобы экономика приспособилась и была способна идти в будущее, чтобы у нас появилось больше сил. Мы должны воспользоваться моментом», - сказал Рейнсалу, указывая на то, что сейчас госсектору предлагается выгодный кредит.

«Сейчас по всей Европе движутся большие денежные суда», - отметил Рейнсалу, ссылаясь на следующий бюджет ЕС, движение к более экологичному образу жизни и кризисные пакеты.

«У нас есть возможность взять кредит. Это момент, чтобы решить, будет ли Эстония брать оттуда кредит, используем ли мы эту возможность или нет», - добавил министр.

Госдолг 2020 ФОТО: Pm

Действительно, более выгодные условия кредитования завлекают взять еще средств в кредит. Поскольку у Эстонии по сравнению с другими странами Европы очень низкая долговая нагрузка, Эстонии кредит дать хотят.

К примеру, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок - 280 иностранных инвесторов были готовы вложить в них 7,7 млрд евро. Поэтому министерство финансов решило увеличить объем эмиссии до 1,5 миллиарда евро.

Два вопроса Сколько еще Эстония планирует взять в кредит? Необходимость следующего кредита и выбор долговых инструментов станут понятными после того, как будет готов новый экономический прогноз в начале сентября и его скорректируют в зависимости от настоящего денежного потока и ситуации на финансовом рынке. Во сколько обойдется кредит эстонскому налогоплательщику? Это зависит от рынка. К примеру, госказна в мае выпустила шестимесячные облигации со средней доходностью -0,177% и двенадцатимесячные облигации со средней доходностью 0,141%, а в июне долгосрочные облигации с процентной ставкой 0,125. В случае отрицательной процентной ставки кредитор платит Эстонии за взятие кредита. Как правило, денежный поток государства управляется в целом, и, таким образом, тот или иной кредит нельзя связать с одним конкретным расходом. Источник: министерство финансов

Временный толчок

Глава прогностической группы Банка Эстонии Расмус Каттай считает, кредитование обосновано, если взятые средства будут использованы для временного подталкивания экономики и смягчения прямого влияния кризиса, но, конечно, следует избегать постоянной привязки расходов к взятым взаймы деньгам.

По словам Каттая, может быть, нужно будет покрывать дефицит бюджета в том случае, если резерва не будет, и нужно будет стабилизировать экономику с помощью госказны, которая автоматические реагирует на изменения экономической ситуации, в то время как налоговые поступления снижаются, а расходы на соцстрахование растут.