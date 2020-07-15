Новые правила: въехать в Россию стало проще, но обратно выпускают не всех

В Кингисеппе тест можно сделать в лаборатории, которая расположена в торговом центре на ул. 1-я Линия, 2б.

На границе, на въезде в Ивангород со стороны Нарвы видны только грузовые машины. ФОТО: Николай Андреев

Осторожно: выехать из России можно только один раз

Сам текст постановления главного санитарного врача РФ, который вводит послабления, гласит, что при въезде в Россию необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса не старше трех дней или сделать тест на территории России в течение трех дней после пересечения границы. Если тест будет отрицательным, требование к самоизоляции не применяется, можно свободно передвигаться по территории России.

Граждане Эстонии могут въехать в РФ, если едут к живущему там близкому родственнику. Гражданина РФ, живущего в Эстонии, на территорию России впустят, но могут возникнуть сложности с выездом обратно.

Важно отметить, что постановление главного санитарного врача не отменяет постановления российского правительства, по которым сейчас российским гражданам (которые не являются дипломатами, дальнобойщиками, моряками, железнодорожниками и т.д.) можно выезжать из России только один раз - например, для возвращения домой или для ухода за близким родственником.

Подробнее об ограничениях на выезд из России можно узнать на сайте российского Министерства иностранных дел.

Границу пересекает больше людей

Изменение российских правил въезда никак не сказалось на эстонских ограничениях. В том числе действует требование 14 дней находиться в карантине по месту жительства после пересечения границы - даже если есть справка об отрицательном результате теста на коронавирус. Подробнее об ограничениях можно прочитать на сайте эстонской полиции.

Погранпункт в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Проходить границу (без последующего карантина) могут дипломаты, водители грузовых автомобилей, бригады поездов, экипажи самолетов и т.д. Могут пересекать границу люди, которые возвращаются домой - в Россию, в Эстонию или транзитом через эти страны. Для них требование карантина действует. С отдельного разрешения могут попасть в Эстонию люди, следующие для ухода за близким родственником или на похороны родственника.

В мае Rus.Postimees писал, что закрытую границу пересекают немногим менее 200 человек в день в обе стороны. С тех пор количество пересекающих границу выросло. Руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала сообщил:

“В общей сложности, в день в одном направлении границу пересекают около 200 человек. Отдельную статистику по водителям грузовиков привести невозможно. Однако можно отметить, что пересечения границы Эстонской Республики автобусами не происходит”.

Всё же, можно предположить, что большинство пересекающих границу - это дальнобойщики. По крайней мере, статистика портала для бронирования места в очереди на границе показывает, что за последнюю неделю из Нарвы в Ивангород проезжали по 14-20 легковых автомобилей в сутки и по 60-100 грузовиков категорий С и СЕ.

Юллар Кустала отмечает, что за последнее время рост количества пересечений границы тоже есть, но он незначительный.

Приехали для ухода за родственниками

Ольга Николаевна из Санкт-Петербурга вошла в Эстонию пешком, чтобы затем отправиться в Латвию. По ее словам, никакого медицинского контроля на границе не было - ни на российский, ни на эстонской стороне. Об обязательном карантине женщину тоже не предупредили.

“Изоляция у меня будет в Латвии, - сказала она. - Я еду к дочке и к внукам. Есть мишустинское постановление - единственный раз можно в период этого карантина выехать за границу, если у тебя есть жилье и вид на жительство или паспорт другого государства. Вот при этих условиях можно один раз выехать, а потом въехать. А остальные требования - какие уже здесь к нам предъявят. Дочка говорит, что в Латвии требуют две недели изоляции, а потом можно будет ездить по Европе”.

Людмила Анатольевна, приехавшая из Кингисеппа, также рассказала, что медицинского осмотра на границе не было:

“Проверяли только паспорт и документы - доказательства того, куда и зачем я еду. Я еду для ухода за родителями. На эстонской стороне их тоже посмотрели, а на российской обязательно требуют справку, что я еду ухаживать за родителями, и чтобы она была с переводом на русский язык. Мне переслали на эстонском языке, а в России я нашла переводчика”.

В эстонском погранпункте женщина подписала обязательство две недели быть в карантине.

“Сказали, что могут меня проверить, позвонить. Придется жить здесь две недели. Я хотела меньше - только неделю, потому что потом мне на работу. Но придется звонить на работу и говорить, что приеду позже”.