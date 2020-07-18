Галерея: в магическую дату поженилось рекордное количество пар

В середине лета, 17.07.2020, среди других свои отношения узаконили Кристи и Свен Кальювеэ. Уроженцы Сааремаа и Роэла, которые живут сейчас в Финляндии, решили пожениться в Раквере.

Работница ЗАГСа Терье Пярнасалу сказала, что если из-за вспышки коронавируса заключение браков переносили на следующий год, сейчас наблюдается радостная и обнадеживающая тенденция — заявление на оформление браков вновь стали подавать.

«Свадьбы планируются все-таки на летние месяца. Меньший интерес испытывают к осени, хотя в октябре у нас есть одна магическая дата — 10.10.2020», - сказала Пярнасалу.

По ее словам, вчерашнее количество пар в их ЗАГСе стало самым большим числом заключенных браков в один день.

«Прежний рекорд был поставлен в этом году в магическую дату, 20 февраля, когда поженились девять пар», - отметила Пярнасалу.