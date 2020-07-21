Люди негодуют: почему таллиннскими лихачами занимается страховая компания, а не полиция?

Под видео, опубликованным в Facebook на странице Центра надзора за дорожным движением в пятницу, в комментариях люди начали активно интересоваться, почему далее этим делом будет заниматься только страховая компания, а для полиции этот инцидент исчерпан.

«На самом деле мы занимаемся этим случаем с пятницы и на данный момент уже связались со сторонами инцидента, было начато производство и также уже проведены первые следственные мероприятия», - заверил Центр надзора за дорожным движением.

В отношении ДТП стороны смогли достичь соглашения на месте происшествия и оформили связанные со страховкой бумаги. «Это часть, которой далее занимается страховая компания. В отношении опасной дорожной ситуации, предшествовавшего ДТП и последовавшего после него поведения полиция примет решение в ходе уже проходящего производства. Какой будет результат у производства, обнародуем при вступлении решения в силу», - уточнила полиция.