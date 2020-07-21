Восемь проваленных экзаменов: житель Силламяэ не может восстановить права, отобранные из-за штрафа в 20 евро

В начале июля Rus.Postimees писал о сложностях сдачи экзамена по вождению в Ида-Вирумаа - только треть претендентов на водительские права сдают экзамен с первого раза, это самый низкий показатель в Эстонии. После публикации в редакцию обратились еще два человека, столкнувшихся с этой проблемой. Так Артур Моора из Силламяэ в прошлом имел водительские права и несколько лет стажа вождения. Но из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку в 20 евро его отправили на пересдачу, которую он провалил уже восемь раз.
Ездил без прав, но по настоящему был наказан из-за неоплаченного штрафа
Артур Моора из Силламяэ впервые получил первичные права в 2002 году. Но через два года обменять их на постоянные не смог, поскольку находился в заключении.
“Скрывать не буду, я был плохим мальчиком, - рассказал он. - И приехать получить постоянные права не получилось”.
После этого мужчина периодически работал в Норвегии, где, признается он, ездил без прав.
“Если ты не нарушаешь правила, не ездишь пьяный, тебя там никто не остановит, - говорит Артур. - Начальник знал, что у меня нет прав, но он спокойно выдавал мне микроавтобус. Мне надо было развозить по Осло отопительное оборудование. Я два месяца по Осло ездил”.
Второй раз Артур получил права в 2012 году - они снова были первичными. В итоге, с правами, потом без прав, потом снова с правами Артур ездил по дорогам нескольких стран около шести-семи лет. Но однажды, рассказал мужчина, он получил штраф в 20 евро за неправильную парковку у магазина:
“Думал, по-быстрому сбегаю - ну, обычная ситуация, - рассказал он. - Выбегаю, а у меня уже штраф лежит под дворником. Я его не оплатил. Я просто забыл про него. 20 евро - не такие большие деньги, и, конечно, нужно было тогда заплатить”.
Когда подошло время поменять первичные права на постоянные, неоплаченный штраф дал о себе знать. Артур прошел курс зимнего вождения и поехал в Нарву получать новые права, которые, как он думал, уже должны были быть готовы. Но чиновница Департамента шоссейных дорог сообщила, что закон изменился, и теперь при наличии каких-то нарушений, постоянные права могут выдавать не автоматически, а после пересдачи экзаменов по теории и вождению.
“Я расстроился, но что делать - пошел сдавать, - рассказал Артур. - Я больше за теорию переживал - опять нужно учить, может быть, с первого раза не сдам. Но в результате я сдал теорию отлично - у меня не было ни одной ошибки. А на вождении у меня началось…”
С 2012 года Артур Моора провалил экзамен по вождению уже восемь раз - дважды в Нарве, остальные шесть раз - в Йыхви. Он рассказывает, что обязательные упражнения на экзаменах выполнял без ошибок - всё-таки опыт вождения большой, хотя и не полностью легальный. А вот по вождению в городе и по шоссе у экзаменаторов были замечания.
Артур рассказывает, что с женой и двумя детьми жить без машины затруднительно. Периодически бывает необходимость куда-то срочно поехать, например, к врачу. К тому же, у сына была мечта заниматься хоккеем - но это в Нарве, и ездить туда из Силламяэ без машины слишком сложно. Получить работу отсутствие прав тоже очень мешает. Даже следующий экзамен Артура оплачивает Касса по безработице.
После четырех неудачных экзаменов, рассказывает Артур, он махнул рукой на попытки получить права.
“После этого я, скажем так, обнаглел - это была моя ошибка. Здесь, в городе я потихоньку начал ездить без прав, - рассказал мужчина. - Меня поймали, дали мне 700 евро штрафа”.
“Мою историю можно рассказать. Я знаю, в комментариях напишут, что я сам виноват, - рассуждает он. - Да, в прошлом у меня были нарушения закона. Но сейчас, когда у меня двое детей, я себя так уже не веду. Не пью, не курю, да и со здоровьем не очень. Пьяным за руль я тем более не сяду”.
Важно ли настроение экзаменатора?
По оценке Артура Моора, по своей вине он провалил экзамен дважды, остальные случаи он списывает на придирки экзаменаторов и в некоторых случаях намеренное желание во что бы то ни стало “завалить”.
Мужчина уверен, что результат экзамена, прежде всего, зависит от личного мнения, от манеры общения и даже от настроения экзаменатора. Причем, это касается не только провалившихся, но и людей, которые сдают легко и с первого раза.
“У меня были случаи, когда я садился в чужую машину и помогал женщине выехать с парковки задним ходом, - смеется он. - Как-то же человек сдал экзамен?”
Похожее мнение сложилось у Виталия Хайнацкого, супруга которого дважды провалила экзамен по вождению в Йыхви, после чего решила, что будет сдавать экзамен в Таллинне.
“Сложилось впечатление, что практический экзамен по вождению с его последними законодательными изменениями оценивается только по личному мнению самого экзаменатора, а не по каким-либо нормативам, - рассказал Виталий. - Так, в ходе подачи апелляции мы попросили указать точный ход выполнения заданных упражнений для экзамена и получили очень расплывчатый ответ из бюро”.
Руководитель Экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Ристо Касемяэ не согласен, что экзаменаторы субъективны. В своем комментарии для Rus.Postimees Ристо Касемяэ сообщил, что экзаменаторы руководствуются Законом о дорожном движении, квалификационными требованиями к водителям и порядком проведения экзамена, в котором подробно прописано, что и как нужно оценивать.
В целом, представитель департамента считает, что плохая подготовка учеников - это вина некоторых автошкол.
“Кандидаты в водители часто имеют неполное знание Закона о дорожном движении, и это приводит к тому, что они не сдают экзамены”, - говорит руководитель Экзаменационного центра.
Он считает, что незнание учеников, страхи и разнообразные слухи об экзаменах также распространяются из-за того, что автошколы не объясняют своим ученикам порядок проведения экзамена:
“Автошколы утверждают, что знакомят с этим регулированием. Но вероятно, это либо незаметно в обучении, либо вообще не считается необходимым читать ученикам об этом”.
Артур Моора считает, что причины слухов и страхов в другом:
“Когда тебя в четвертый раз экзаменатор “прокатил”, ты не то, чтобы в себе не уверен - ты при нем в себе не уверен. Ты уже реально переживаешь, - делится своим опытом Артур Моора. - Я никогда не мог бы подумать, что у меня могут быть проблемы с вождением такого масштаба!”
Бывшие обладатели прав ущемляются в правах
Обратившись в редакцию, Артур Моора написал жалобу и в Департамент шоссейных дорог. Официальный ответ прислал также руководитель Экзаменационного центра Ристо Касемяэ. Его ответ сводится к тому, что мужчина лишился прав из-за своих собственных действий или бездействия.
Артур Моора отмечает также, что он ограничен в правах по сравнению с начинающими водителями. Так, человек, у которого в прошлом были права, не может зарегистрироваться на экзамен через интернет - нужно лично приезжать в бюро обслуживания.
На 17 сентября у Артура Моора был назначен девятый экзамен по вождению. Но в этот же день ему потребовалось ехать в больницу в Тарту. Чтобы изменить дату экзамена, Артур поехал в бюро обслуживания в Нарву. Там чиновница нашла в системе свободное “окно”, но в Йыхви. Артуру пришлось ехать в бюро обслуживания в Йыхви, но за время пути свободное место уже кто-то занял. Ближайшая свободная дата теперь - в октябре.
Ристо Касемяэ в своем ответе Артуру Моора подтвердил, что электронная среда Департамента шоссейных дорог устроена таким образом, что человек, у которого уже были права, не может в ней зарегистрироваться на сдачу экзамена.
Также человек, у которого раньше были водительские права, не имеет права практиковаться с наставником, например, со своим родственником.
“У моего тестя открыты все категории - от мотоцикла до фуры, - рассказал Артур Моора. - Например, мою жену он имеет право обучать. А меня - нет, потому что у меня раньше были права. Я хочу обучаться, а мне не разрешают”.
Жительница Нарвы Ольга, которая восстанавливает просроченные права, также рассказала корреспонденту Rus.Postimees, что хотела перед экзаменом попрактиковаться с наставником. Но в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог ей сказали, что наставничество можно оформить только для тех, кто никогда не имел водительских прав.
“Заваливает” или показывает реальные ситуации?
И Артур Моора, и Виталий Хайнацкий пришли к мнению, что экзаменаторы намеренно создают такие ситуации, чтобы сдающий провалил экзамен. Например, Артур рассказывает о закрытом листьями дорожном знаке, который стал причиной одного из его провалов.
Ристо Касемяэ сообщил, что экзаменаторам запрещено использовать недостатки регулирования, например, скрытые листьями знаки или ошибочно установленные временные знаки. В то же время руководитель Экзаменационного центра не согласен, что его сотрудники вообще могут искусственно создавать какие-то ситуации:
“Экзаменатор не может создавать дорожные ситуации. Трафик является динамическим, то есть постоянно меняющимся во времени, и эксперт оценивает по принципу «здесь и сейчас». Эксперт не должен давать вводящих в заблуждение инструкций или использовать недостатки управления движением”, - сообщил руководитель Экзаменационного центра.
Сейчас, рассказывает Артур Моора, он ездит на мопеде. Тем, кто родился до 93-го года, для этого права не нужны. И, кстати, ездить на микро-автомобиле, который по закону приравнивается к мопеду, тоже можно без прав. Артур подумывает в крайнем случае купить именно такое транспортное средство. Но всё же, это не полноценная замена автомобиля - двоих детей и жену или инструменты для работы на нем не увезти. Поэтому Артур готовится к девятой пересдаче экзамена по вождению.