Восемь проваленных экзаменов: житель Силламяэ не может восстановить права, отобранные из-за штрафа в 20 евро

“Когда тебя в четвертый раз экзаменатор “прокатил”, ты не то, чтобы в себе не уверен - ты при нем в себе не уверен. Ты уже реально переживаешь, - делится своим опытом Артур Моора. - Я никогда не мог бы подумать, что у меня могут быть проблемы с вождением такого масштаба!”

Бывшие обладатели прав ущемляются в правах

Обратившись в редакцию, Артур Моора написал жалобу и в Департамент шоссейных дорог. Официальный ответ прислал также руководитель Экзаменационного центра Ристо Касемяэ. Его ответ сводится к тому, что мужчина лишился прав из-за своих собственных действий или бездействия.

Артур Моора отмечает также, что он ограничен в правах по сравнению с начинающими водителями. Так, человек, у которого в прошлом были права, не может зарегистрироваться на экзамен через интернет - нужно лично приезжать в бюро обслуживания.

На 17 сентября у Артура Моора был назначен девятый экзамен по вождению. Но в этот же день ему потребовалось ехать в больницу в Тарту. Чтобы изменить дату экзамена, Артур поехал в бюро обслуживания в Нарву. Там чиновница нашла в системе свободное “окно”, но в Йыхви. Артуру пришлось ехать в бюро обслуживания в Йыхви, но за время пути свободное место уже кто-то занял. Ближайшая свободная дата теперь - в октябре.

Ристо Касемяэ в своем ответе Артуру Моора подтвердил, что электронная среда Департамента шоссейных дорог устроена таким образом, что человек, у которого уже были права, не может в ней зарегистрироваться на сдачу экзамена.

Также человек, у которого раньше были водительские права, не имеет права практиковаться с наставником, например, со своим родственником.

“У моего тестя открыты все категории - от мотоцикла до фуры, - рассказал Артур Моора. - Например, мою жену он имеет право обучать. А меня - нет, потому что у меня раньше были права. Я хочу обучаться, а мне не разрешают”.

Жительница Нарвы Ольга, которая восстанавливает просроченные права, также рассказала корреспонденту Rus.Postimees, что хотела перед экзаменом попрактиковаться с наставником. Но в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог ей сказали, что наставничество можно оформить только для тех, кто никогда не имел водительских прав.

“Заваливает” или показывает реальные ситуации?

И Артур Моора, и Виталий Хайнацкий пришли к мнению, что экзаменаторы намеренно создают такие ситуации, чтобы сдающий провалил экзамен. Например, Артур рассказывает о закрытом листьями дорожном знаке, который стал причиной одного из его провалов.

Ристо Касемяэ сообщил, что экзаменаторам запрещено использовать недостатки регулирования, например, скрытые листьями знаки или ошибочно установленные временные знаки. В то же время руководитель Экзаменационного центра не согласен, что его сотрудники вообще могут искусственно создавать какие-то ситуации:

“Экзаменатор не может создавать дорожные ситуации. Трафик является динамическим, то есть постоянно меняющимся во времени, и эксперт оценивает по принципу «здесь и сейчас». Эксперт не должен давать вводящих в заблуждение инструкций или использовать недостатки управления движением”, - сообщил руководитель Экзаменационного центра.