Эстонский миллионер продает эксклюзивную виллу

«По логистической причине мы переезжаем в другое место», - объяснил Эгрит Вийткин свое решение продать построенный по спецпроекту дом в форме судна. Он не пожелал более подробно комментировать эту тему, но заверил, что причиной продажи дома не стал развод или что-нибудь другое с налетом интриги. Также он не планирует прекращать заниматься бизнесом в Южной Эстонии.

За виллу, расположенную на берегу озера Тамула, бизнесмен просит 695 000 евро, что совсем немало для этого региона. Из пяти уездов Южной Эстонии лишь в Тартумаа есть выставленные на продажу дома, которые стоять еще дороже.

Создателем комплексного решения является архитектор Лаури Нымме. Вилла, кардинально отличающаяся от большинства домов в Эстонии, удостоена премии «Самый стильный дом Эстонии» в 2009 году.

Вилла на берегу озера Тамула, которая принадлежит Эгриту Вийткину. ФОТО: KV.EE

Эгрит Вийткин является владельцем концерна Ekso, который на юго-востоке Эстонии преимущественно занимается животноводством и автотранспортом. Об одной его крупной сделке последнего времени в январе писало издание Lõuna-Eesti Postimees: концерн Ekso купил расположенное в Вастсе-Куусте в волости Пыльва производственное здание обанкротившегося товарищества Eesti Lihatööstus и планирует продолжить там производство мясной продукции. «Начнем производство через месяц-два», - сказал бизнесмен.

В прошлом году Госсуд признал Эгрита Вийткина и его бывшего компаньона Ээро Микенберга виновными в содействии в мошенничеству или попытке выманивания инвестиционных пособий в PRIA на сумму в 1,8 млн евро.

Госсуд оставил в силе решение Тартуского окружного суда, согласно которому Вийткин был приговорен к трем годам и шести месяцам, а Микенберг — к трем годам и десяти месяцам тюрьмы условно. Испытательный срок составит для них четыре года.

Уездный суд приговорил бы партнеров по бизнесу к реальному двухмесячному шоковому заключению.

Вийткин и Микенберг ходатайствовали в PRIA от инвестиционных пособиях от имени предприятий Setu Veis, Veskivilly и Megarunner. Кроме того, Микенберг ходатайствовал через фирму Gateway о выделении более 99 000 евро, из которых было получено 33 000 евро. Большую часть этой суммы государство вернет с помощью конфискации, для чего была арестована недвижимость Микенберга.

«Виновным я себя не чувствую. Моя совесть чиста», - прокомментировал Вийткин решение Госсуда изданию Äripäev.

Эгрит Вийткин на Тартуском веломарафоне. ФОТО: Krissi Kõrv, Sportfoto.com

«Реального ущерба для PRIA в связи с этими пособиями, из-за которых мы получили обвинения, нет. Все строительные работы, которые мы начали и для осуществления которых просили денег, мы, наконец, завершили своими силами, без помощи PRIA. Никто, ни PRIA, ни прокурор даже не удосужились прийти на место и посмотреть, что сделано!» - ранее говорил LõunaLeht Вийткин. По словам бизнесмена, обвинения, что его предприятия строили не то, на что PRIA выделяла деньги, беспочвенны.