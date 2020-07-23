Чт, 23.07.2020
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  • На центральной улице в Силламяэ археологи выкопали более сотни скелетов

На центральной улице в Силламяэ археологи выкопали более сотни скелетов

Фото с места раскопок.

ФОТО: Sillamäe Linnavalitsus

В Силламяэ на улице Кеск археологи обнаружили уже более сотни человеческих останков, которые будут направлены на изучение в Тартуский университет, сообщает управа города.

Первые человеческие останки на центральной улице Силламяэ были найдены 1 июня во время работ по реконструкции улицы Кеск. Тогда строительные работы на данном участке были приостановлены, на место прибыли археологи.

"Здесь несколько слоев захоронений. Когда мы приступили к работе, перед нами был край кладбища, останки располагались редко и в один слой. Теперь мы достигли середины, и там захоронения идут в три-четыре слоя, то есть сверху постоянно появлялись новые", – рассказал работающий на месте археолог Мартин Мальве в интервью ERR.

В ближайшее время археологи планируют завершить раскопки в городе и строительные работы на данном участке смогут возобновиться.

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