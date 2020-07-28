Протесты в Хабаровске не утихают: присоединился даже Сергей Шнуров

Интернет-пользователи со всего мира поддержали хабаровчан

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Крысы вон" и "Верните нам Фургала" и скандировали лозунги "Свободу!", "За Фургала вся страна" и "Мы не сдадимся". Сотрудники полиции, дежурившие у здания парламента края, наблюдали за акцией со стороны, однако не вмешивались. После шествия по центральным улицам города его участники устроили митинг на площади Ленина.

Во время стрима канала "Штаб Навального в Хабаровске" пользователи начали писать в комментариях названия городов, в которых следят за трансляцией митинга и выражают свою поддержку протестующим. Кроме нескольких десятков городов в России, Беларуси и Украине, там отметились пользователи из Греции, Литвы, Азербайджана, Германии, Канады, США и некоторых других стран.

Сергей Шнуров на протесте в Хабаровске

27 июля к жителям Хабаровска присоединился также прибывший из Москвы лидер группы "Ленинград", продюсер телеканала RTVi и сопредседатель "Партии Роста" Сергей Шнуров.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Шнуров прибудет в Хабаровск по его приглашению и что они, возможно, вместе выйдут к людям. Однако сам музыкант подчеркнул, что прилетел в Хабаровск по собственной инициативе, чтобы снять фильм о протестах для канала RTVi.