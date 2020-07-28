Вт, 28.07.2020
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Мартин Хельме не видит конфликта интересов из-за контракта с адвокатским бюро США

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр финансов Мартин Хельме отвергает возможный конфликт интересов из-за контракта с американским адвокатским бюро, Эстония не собирается отказываться от соглашения. Не видит конфликта интересов и присяжный адвокат Леон Гликман, пишет Rus.ERR.

"Если адвокатов связывают с преступлениями их клиентов и делают их ответственными за это, то нам не удастся найти ни одного адвоката, который бы мог представлять правовые услуги", - сказал Мартин Хельме "Актуальной камере".

Как отметил присяжный адвокат Леон Гликман, если в целесообразности такого сотрудничества можно сомневаться, а по поводу репутации - спорить, то конфликт интересов в США, где работает бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP, очень четко отрегулирован. За нарушение правил можно поплатиться лицензией.

Подробнее о предполагаемом конфликте интересов можно прочитать здесь.

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