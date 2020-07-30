Тема Huawei развела Tele2 и Elisa по разные стороны баррикад

«Что касается утвержденных технических требований к телекоммуникационным компаниям, мы не согласны с Elisa - Elisa не говорит здесь от имени всех телекоммуникационных компаний Эстонии», - прокомментировал генеральный директор Tele2 Крис Роббинс.

Руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен сказал порталу ERR, что немедленный переход немыслим. «Если это регулирование будет агрессивным и резким, чего мы, к сожалению, не можем исключать, поскольку на столе были такие варианты, тогда этот эффект будет очень негативным для клиентов, операторов, государства и цифрового общества», - сказал Сеппянен.

