Департамент здоровья не будет тестировать приезжих из Украины и Белоруссии

«Сплошное тестирование мы точно не планируем, это не делалось и в критические моменты в кризис, но в отношении этих людей действует требование двухнедельной самоизоляции», - сказала медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп BNS.

Она добавила, что департамент не надеется на добровольную самоизоляцию, а собирается контролировать соблюдение требования вместе с Департаментом полиции и погранохраны.

Что касается прибывших в Эстонию 21 июля украинцев, которые прибыли к нам работать в сельскохозяйственном секторе, то их соблюдение самоизоляции проверяли чиновники департамента в этот четверг.

Полеты из Таллинна на Украину и в Белоруссию были разрешены, поскольку на 24 июля на Украине было 24,5 зараженных на 100 000 человек, а в Белоруссии - 24,1.