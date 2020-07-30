Департамент здоровья не будет тестировать приезжих из Украины и Белоруссии

Эстония вновь разрешает прямое авиасообщение с Украиной и Белорусcией, однако прибывающих из этих стран людей тестировать на коронавирус не будут.
«Сплошное тестирование мы точно не планируем, это не делалось и в критические моменты в кризис, но в отношении этих людей действует требование двухнедельной самоизоляции», - сказала медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп BNS.
Она добавила, что департамент не надеется на добровольную самоизоляцию, а собирается контролировать соблюдение требования вместе с Департаментом полиции и погранохраны.
Что касается прибывших в Эстонию 21 июля украинцев, которые прибыли к нам работать в сельскохозяйственном секторе, то их соблюдение самоизоляции проверяли чиновники департамента в этот четверг.
Полеты из Таллинна на Украину и в Белоруссию были разрешены, поскольку на 24 июля на Украине было 24,5 зараженных на 100 000 человек, а в Белоруссии - 24,1.
Если 31 июля будут опубликованы данные, из которых выяснится, что число заболеваний на 100 000 жителей вновь превышает отметку в 26, то полеты в эти страны прекратят.