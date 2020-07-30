Фото ⟩ Департамент здоровья прогнал хиппи из Антсла, а они переехали в лес RMK в Валгамаа

Сейчас в Эссемяэ, волости Валга стоят палатки, есть место для костра, где-то в ста метрах можно найти уголок с удобствами, вырытый в земле.

В середине дня в лагере бурлит жизнь. В одном углу готовят обед, в другом - ведутся работы по дереву, на фоне играет живая музыка. Всего в лагере живет около 40 человек. К ним присоединился еще один маленький лагерь, который находился примерно в километре, в зоне отдыха RMK Линнаярве. Там было около десяти человек.

Разговаривая с участниками лагеря, выяснилось, что они тут около недели. Большая часть приехала прямо из Антсла, с фестиваля Rainbow, который все должны были покинуть к прошлому четвергу.

По словам одного из мужчин, участники лагеря должны приезжать каждый день. Хотя собираются они все в Эстонии, большинство родом из других стран.

В понедельник лагерь посетил лесничий Валгамаа Ристо Сепп, которого уведомил местный житель, заметивший компанию. По словам Сеппа, проблем бы не было, если бы компания решила использовать одну из площадок RMK для кемпинга, однако ребята решили использовать зону выращивания гослеса.

«Конкретно в этой зоне растет молодой лес, здесь нельзя разжигать костер без разрешения», - пояснил Сепп. Естественно, участники лагеря разрешения не спросили. По словам лесничего, в таком случае люди могут разместиться в лесу с палаткой максимум на 24 часа.

Когда лесничий поговорил с хиппи, то сказал им собрать вещи за ночь и уехать. Он посоветовал отправиться в зону отдыха RMK Теллингумяэ, в паре километров. К сожалению, к обеду среды распоряжения лесничего не выполнили, а в Эссемяэ только прибыло больше народа. Так что у Сеппа не осталось других вариантов, кроме как привлечь к проблеме чиновников.

Место не подошло

В лагере нашелся эстоноговорящий мужчина, который объяснил, что они поехали посмотреть на зону отдыха Теллингумяэ, но она показалась им слишком маленькой. Также для участников оказалось важным самим разместить свой лагерь в лесу, а не приехать на готовую площадку, подготовленную RMK. Кроме того, различные процессы принятия решения в лагере проходят очень сложно, потому что они принимаются в ходе беседы у костра.