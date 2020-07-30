Видео ⟩ Премьер-министр и вирусолог Лутсар отвечают, стоит ли оштрафовать гулявшего по Нарве нарушителя самоизоляции

Человек сознательно нарушил обязательство находиться в самоизоляции и гулял по Нарве несколько дней. Поскольку у него уже были симптомы, то он мог кого-то заразить. Следует ли его оштрафовать, спрашивает Postimees у премьер-министра Ратаса и вирусолога Ирьи Лутсар.
Если мы возьмем в пример так называемого путешественника номер два, который отправился на многолюдное мероприятие в Нарву, хотя Департамент здоровья предписал ему режим самоизоляции, должны ли мы что-то предпринимать в отношении его?
Не должны ли, а должны, конечно же.
А что предпринять?
Государство должна с ним связаться и применить те санкции, которые полагаются законом и регуляциями. Конечно, это наказуемо, если я знаю, что я covid-позитивный, но не забочусь о других и свободно гуляю.
Тот, кто гулял по Нарве, знал, что у него коронавирус?
К тем людям, которые знают, что они covid-позитивные, но гуляют по улицам, несмотря на обязанность находиться на самоизоляции 14 дней, естественно нужно применить санкции.
Есть ли что-то, что может сделать государство, чтобы побудить людей соблюдать самоизоляцию?
Самоизоляцию нужно соблюдать. Если ее не соблюдать, то у полиции и Департамента здоровья есть право проверить и применить санкции. Во-вторых, если человек прибывать с пересадки из страны с высоким уровнем заболеваемости, то это не освобождает его от самоизоляции. Нужно быть 14 дней на карантине. Это очень безответственный поступок, если я знаю, что я приезжаю страны с высокой заболеваемостью, но несмотря на это иду в продуктовый магазин, ресторан, кино или ночной клуб. Мы должны учитывать то, что болезнь передается от человека к человеку, и тот другой заболевший может не быть в группе риска, а живущий с ним дома человека — да.
Мы далеко от введения новых ограничений? Литва уже ввела.
Этот вопрос меня постоянно беспокоит. Мы видим, что все графики в мире идут вверх. Вопрос о принятии новых ограничений правительство рассматривает ежедневно. Нам каждое утро поступает новая информация. Мы, конечно, готовы сделать шаг. Но и хотим использовать ту мудрость, что приобрели во время первой волны. Я считаю, что нужно сделать всё возможное, чтобы не пришлось всё закрывать, а по возможности закрывать только локально.
Ирья Лутсар: под угрозой штрафа больной может отказаться сотрудничать, что еще опаснее
«Дать сигнал, что такое поведение неприемлемо, конечно, правильно. Однако, нужно ли людей сурово штрафовать или ставить к позорному столбу? В этом я сильно сомневаюсь. Это, в свою очередь, может привести к тому, что люди откажутся сдавать анализ, откажутся признаваться, что больны, и это гораздо более опасная ситуация. Если человек честно скажет, я болен, я ходил в клуб и кинозал, то мы еще можем что-то сделать, хотя это очень тяжелая работа для чиновников Департамента здоровья, но выполнимая. Если же мы этого вообще не знаем и бродим во тьме, то это гораздо опаснее», - считает Лутсар.
По словам Лутсар, Эстония хорошо справилась с первой волной в марте и апреле, хотя единичные штрафы выписывали, но большая часть людей хорошо поняла, что нужно делать и без денежного взыскания.
Лутсар считает, что в случае ухудшения ситуации, следует обсудить, какую часть населения нужно изолировать, молодежь, которые распространяют болезнь, или пожилых, которые ее тяжело переносят. «Если молодые людей не хотят, чтобы их закрыли на карантин, то стоит разумно соблюдать правила», - уверена Лутсар.