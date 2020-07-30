Видео ⟩ Премьер-министр и вирусолог Лутсар отвечают, стоит ли оштрафовать гулявшего по Нарве нарушителя самоизоляции

Если мы возьмем в пример так называемого путешественника номер два, который отправился на многолюдное мероприятие в Нарву, хотя Департамент здоровья предписал ему режим самоизоляции, должны ли мы что-то предпринимать в отношении его?

Не должны ли, а должны, конечно же.

А что предпринять?

Государство должна с ним связаться и применить те санкции, которые полагаются законом и регуляциями. Конечно, это наказуемо, если я знаю, что я covid-позитивный, но не забочусь о других и свободно гуляю.

Тот, кто гулял по Нарве, знал, что у него коронавирус?

К тем людям, которые знают, что они covid-позитивные, но гуляют по улицам, несмотря на обязанность находиться на самоизоляции 14 дней, естественно нужно применить санкции.

Есть ли что-то, что может сделать государство, чтобы побудить людей соблюдать самоизоляцию?

Самоизоляцию нужно соблюдать. Если ее не соблюдать, то у полиции и Департамента здоровья есть право проверить и применить санкции. Во-вторых, если человек прибывать с пересадки из страны с высоким уровнем заболеваемости, то это не освобождает его от самоизоляции. Нужно быть 14 дней на карантине. Это очень безответственный поступок, если я знаю, что я приезжаю страны с высокой заболеваемостью, но несмотря на это иду в продуктовый магазин, ресторан, кино или ночной клуб. Мы должны учитывать то, что болезнь передается от человека к человеку, и тот другой заболевший может не быть в группе риска, а живущий с ним дома человека — да.

Мы далеко от введения новых ограничений? Литва уже ввела.

Этот вопрос меня постоянно беспокоит. Мы видим, что все графики в мире идут вверх. Вопрос о принятии новых ограничений правительство рассматривает ежедневно. Нам каждое утро поступает новая информация. Мы, конечно, готовы сделать шаг. Но и хотим использовать ту мудрость, что приобрели во время первой волны. Я считаю, что нужно сделать всё возможное, чтобы не пришлось всё закрывать, а по возможности закрывать только локально.

Ирья Лутсар: под угрозой штрафа больной может отказаться сотрудничать, что еще опаснее

«Дать сигнал, что такое поведение неприемлемо, конечно, правильно. Однако, нужно ли людей сурово штрафовать или ставить к позорному столбу? В этом я сильно сомневаюсь. Это, в свою очередь, может привести к тому, что люди откажутся сдавать анализ, откажутся признаваться, что больны, и это гораздо более опасная ситуация. Если человек честно скажет, я болен, я ходил в клуб и кинозал, то мы еще можем что-то сделать, хотя это очень тяжелая работа для чиновников Департамента здоровья, но выполнимая. Если же мы этого вообще не знаем и бродим во тьме, то это гораздо опаснее», - считает Лутсар.

По словам Лутсар, Эстония хорошо справилась с первой волной в марте и апреле, хотя единичные штрафы выписывали, но большая часть людей хорошо поняла, что нужно делать и без денежного взыскания.