Видео ⟩ Митинг в Минске: тысячи человек вышли на улицы в поддержку кандидата в президенты Тихановской

Митинг с самого начала ожидался массовым: соратница Тихановской и глава штаба арестованного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико говорила Настоящему Времени, что на него могут прийти 75 тысяч человек. В то же время он может стать последним агитационным мероприятием Светланы и привести к ее снятию с выборов. Или наоборот: он может показать власти число ее реальных сторонников в Минске и то, что с Тихановской необходимо считаться.

На 20.30, по оценкам волонтеров правозащитного центра "Весна", на агитационный пикет Светланы через контрольные точки прошло 34 тысячи человек.

Митинг проходит в новых условиях. Всех, кто на него пришел, пропускают через рамки безопасности: ранее таких мер на предвыборных мероприятиях в Белоруссии не было. Власти объясняют ужесточение пропускных мер тем, что накануне под Минском были задержаны 33 россиянина: госСМИ Беларуси назвали их сотрудниками российской частной военной компании, а власти обвинили их в подготовке терактов и в "приготовлении и организации массовых беспорядков на территории страны". То, что на митинге может произойти провокация, представители Центральной избирательной комиссии и силовых структур отдельно подчеркнули на встрече с кандидатами в президенты утром 30 июля.

Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании россиян в одном ряду с арестованным ранее видеоблогером Сергеем Тихановским, мужем Светланы, и также арестованным оппозиционером Николаем Статкевичем. Но официально о связи задержанных с Тихановским пока официально не сообщается.

Тихановский был арестован 29 мая, вскоре после того, как выразил желание участвовать в предвыборной гонке против действующего президента Александра Лукашенко. Вскоре после этого на него было заведено несколько уголовных дел: о подготовке массовых беспорядков и угрозах сотрудникам избирательных комиссий, а в его студии, квартире и на даче прошли обыски. Во время первых двух обысков на даче ничего найдено не было, но третья группа ночью обнаружила в одной из комнат $900 тысяч.

Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо мужа, ранее заявила, что расценивает как провокацию незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и требует его освободить. Она уже заявила, что в случае своей победы на выборах немедленно объявит новые выборы, в которых все кандидаты будут поставлены в равные условия и на которых не будет применяться административный ресурс для снятия сильных соперников.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 30.07.2020

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