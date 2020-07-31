Больная раком воспитатель детсада задала вопросы премьер-министру Ратасу и теперь может лишиться работы

«Ты что сделала? Ты что постишь?» - потребовала объяснений директор Кальювеэр.

Тенносаар не понимает, что сделала не так. В Эстонии же свобода слова, а пост не был каким-то нецензурным. Однако новый работодатель объясняет женщине, что она разжигает ненависть, публично выступает, что совсем не подходит учителю детского сада.

В итоге перепуганная и отчитанная Тенносаар удаляет свой пост из Facebook, Кальювеэр приказывает написать премьер-министру письмо с извинениями. И черную смородину она не принимает. Потому что это было бы «коррупцией».

Неискреннее извинение

Во вторник, 28 июля в 15.06 Тенносаар отправляет в госканцелярию письмо с извинениями. Она очень нервничает, даже допускает опечатки в письме.

«Здравствуйте, господин премьер-министр Юри Ратас! Поскольку я публично опубликовала на своей странице Facebook интересующие меня вопросы относительно назначения Уллы Иллисон на должность руководителя Департамента по делам образования и молодежи, а также высказала свое негодование относительно ее зарплаты, то это принесло мне большие неприятности. Я действительно высказала свое мнение и пожелание узнать больше. В мои планы разжигание ненависти не входило, - пишет Кадри, добавляя, что просит премьер-министра удалить тот пост с его FB-страницы. - Я искренне приношу извинения, если кого-то оскорбила или переступила черту».

Копию письма Тенносаар отправила и своему будущему работодателю, директору Кальювеэр. «Я очень рассчитываю на работу в Pallipõnn. Это был удар ниже пояса. Очень надеюсь, что мы переживем это», - добавила Кадри в письме потенциальной начальнице.

В среду, 29 июля Тенносаар во время химиотерапии размышляет о том, что ее пост был все-таки «адекватным». Почему она вообще согласилась его удалить, да еще и стала извиняться? «Это были правильные вопросы, - пишет она сообщение директору Кальювеэр. - Те извинения, которые ты сказала мне написать, я принесла неискренне, потому что мне не за что было извиняться».

«Ты все еще берешь меня на работу? Все в силе?», - спрашивает Кадри.

«Не беру», - коротко и ясно отвечает директор.

Напряжение растет. Директор заявляет Кадри, что ее поведение не отвечает профессиональной этике учителя и стандартам профессии. Тенносаар начинает угрожать, что обратится к юристам, Трудовой инспекции и журналистам. Телефон прямо разрывается от сообщений.

В панике Тенносаар начинает думать о том, сможет ли забрать назад свое заявление об уходе из Õunake, но о ее уходе знают уже много недель и уже нашли нового работника, с которым заключили договор.

За окном сгущаются тучи.

Общественный деятель

«Слушайте, ну она же не претендовала на работу буфетчицы или уборщицы, а на учителя», - комментирует Майре Кальювеэр сложившуюся ситуацию. «Я ссылалась на профессиональные стандарты учителя, я объяснила ей, что учитель должен сотрудничать». В голосе Кальювеэр звучит осуждение, когда она говорит о посте Кадри на странице премьер-министра. Тем более, под постом были и комментарии, которые директор уже не может вспомнить. Но мораль ее такова: «Учитель — это общественный деятель. Требование объяснений от премьер-министра должно происходить в иной форме».

Кальювеэр объясняет: от Тенносаар приходили и приходили сообщения на ночь глядя — требовательные и оскорбительные. Затем этот ультиматум и обвинения в том «что это был удар ей в спину».

«Я всегда смотрю на то, хороший ли человек, добрый ли он и спокойный ли, может ли сотрудничать», - поясняет директор, отмечая, что не понимает, почему Кадри резко изменилась, ведь «в июне она была приятной и спокойной».

Вот только тогда, в июне рак у Кадри был еще не диагностирован.

Что же будет дальше?

Кальювеэр говорит, что она подумала над тем, чтобы предложить Тенносаар предварительный трудовой договор. «Я посмотрю, сможет ли он не угрожать мне в течение недели», - пояснила директор. Вот только если дело попадет в прессу, то «она к нам на работу точно не придет».