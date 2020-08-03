Скандал с работницей детсада, которой угрожали лишением работы из-за письма Ратасу, окончен

Скандал вызвало то, что больная раком воспитательница детсада на Facebook-странице премьер-министра Ратаса весьма эмоционально высказала негодование по поводу крайне высокой зарплаты нового директора Департамента по делам образования и молодежи Уллы Иллисон, после чего директор детсада Pallipõnn, где Кадри Тенносаар должна была начать работу 10 августа, осудила Кадри за ее поступок и приказала извиниться перед Юри Ратасом.

Тенносаар так и поступила, однако после этого все же прямо заявила будущей начальнице, что извинилась неискренне, потому что не считает, что ее поступок был некорректным. Ранее директор Кальювеэр пригрозила, что в случае, если история окажется в СМИ, работу Тенносаар не получит. Статью о том, как развивались события, можно прочесть здесь. Сам Юри Ратас прокомментировал, что поддерживает Тенносаар и не считает, что она должна была извиняться, потому что задать вопрос премьер-министру может каждый житель страны.