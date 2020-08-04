Рейн Руутсоо: действительно ли мы задираем Россию?

В плане перспективы значительного улучшения эстонско-российских отношений кажется, что мы движемся к консенсусу, признающему факты. За исключением отдельных призывов развивать сотрудничество на уровне широких народных масс в стиле Марии Юферевой-Скуратовски мы все-таки остаемся реалистами. Усугубляющийся застой в отношениях России и Запада и укрепление авторитарного режима в России не оставляет много места для маневра или инициативы. По-моему, весьма смелому соло президента Керсти Каьюлайд в Кремле не сопутствовало никакого позитивного развития. Что результатов было немного, не хотелось бы вменять в вину нам самим, как это пытаются показать в духе рассуждения Яака Аллика.

Я имею в виду не только точку зрения, которая серьезно принижает политическую элиту Эстонии, согласно которой, среди нее нашлись бы те, кто был бы готов превратить Эстонию в базу ядерного оружия. Нагромождение утверждений, не имеющих под собой весомой фактической основы, несправедливо в отношении эстонского государства.

Ведь общение Эстонии с Косово, которое признано сотней стран, никак не связано с антироссийскостью. В отношении президента Хашима Тачи не демонстрировалось никакой особенной дружбы. Эстония, конечно, делилась опытом в рамках более широкого международного сотрудничества и делала это, прежде всего, в 2008-2012 годах. Предположительная вина Хашима Тачи в преступлениях, совершенных в 1990-х, никак не связана с Эстонией! Угрозы Гаагским трибуналом – это новость нескольких последних месяцев. Также не выдерживает критики увязывание ухудшения эстонско-российских отношений с бомбардировкой Сербии со стороны США.

В ней участвовали ВВС минимум шести стран НАТО. Эстония стала членом НАТО лишь в 2004 году. Цель воздушных ударов, начатых НАТО в качестве гуманитарной миссии в 1999 году и действительно вызвавших противоречивые оценки, заключалась в том, чтобы прекратить изгнание около 800 000 албанцев из их домов. Военной деятельности предшествовала хитрая игра Милошевича, длившаяся несколько месяцев, резолюции ООН и т.д. Бомбардировки начались лишь после того, как переставший слышать одно предупреждение за другим Милошевич отказался прекратить этнические чистки и не согласился заключить мирный договор с так называемыми косоварами. Самовлюбленности России, переоценившей свое влияние при покрывании Милошевича, конечно, был нанесен жестокий удар. Политическое поражение до сих пор остается кровоточащей раной. Но в отношениях Эстонии и России произошедшее с Косово – абсолютная периферия.

Загадкой остается и то, как визит в Таллинн украинского президента Виктора Януковича, представленного как друга Эстонии, нанес урон нашей стране и нашим отношениям. В Эстонии этот ход конем в то время и впоследствии вызвал противоречивые мысли. Но никак нельзя увидеть в признании очевидной руки Москвы урона эстонско-российским отношениям. Победу Януковича помог упрочить лично Владимир Владимирович. И чуть ли не первым делом Янукович ликвидировал комиссию по подготовке к вступлению страны в НАТО.