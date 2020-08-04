Рейнсалу: принятие доктрины Аллика – это предательство народов

Когда я был министром юстиции, мы тоже нанимали одно адвокатское бюро для международного арбитража в споре с Tallinna Vesi. И успешно нанимали. И тогда я считал, что все дела были сделаны корректно. И что было важно: на адвокатах и врачах экономить нельзя.

- И сейчас можно сказать, что в вопросе найма Freeh Sporkin & Sullivan LLP в правительстве сохраняется единодушие?

- В вопросе найма для представления интересов Эстонии адвокатского бюро из США правительство приняло консенсусное решение, тут не было никаких разногласий. Если есть вопросы о том, как нашли конкретное бюро, какова его репутация, о всплывшем конфликте интересов – это может прокомментировать Министерство финансов, и они должны ответить на эти вопросы.

- Работник шведоязычной редакции финского общественного правового телерадиовещания Svenska Yle в Эстонии Густав Антелл назвал вас самой большой на фоне EKRE проблемой внешней политики Эстонии.

- Да, это было весело читать. Но я не могу сказать ничего другого, кроме того, что я не понял этого замечания. Посыл был такой, что я слишком крепко или жарко объяснял позиции Эстонии, а коллеги из других стран на официальных мероприятиях оказались в худшем свете. Ну, для меня это просто шутка. Естественно, я передаю позиции Эстонии, – делаю это четко, проговариваю – но то, что это вызывало какие-то конфликты – это ерунда.

И данный журналист пришел к выводу, что по нашему с финским министром иностранных дел диагнозу между Эстонией и Финляндией имеются хорошие отношения, они работают и при нынешнем правительстве. Я защищаю позицию Эстонии, я считаю важным сотрудничество со странами-союзницами, и имею хорошие отношения со всеми коллегами-министрами иностранных дел. В должности министра иностранных дел я общался почти с сотней коллег.

- В 2012 году вы вступили в должность министра обороны. Как бы вы охарактеризовали отношения между Эстонией и Финляндией в течение этих лет?

- Кто помнит – между главами государств был обмен высказываниями во времена президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Тарьи Халонен. Но этот обмен не разрушил дружбы между странами. Я считаю, что нужно учитывать свободу передвижения наших жителей, слияние разных инициатив и коммерческой деятельности, которое у нас происходит на трансграничном уровне, но в целом все это основано на желании людей и народов выстраивать и углублять нашу дружбу.

- Как все же избегать оскорблений, вроде того, что один член правительства Эстонии называет нового премьер-министра Финляндии продавщицей из магазина?