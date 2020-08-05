Хватка эстонских клещей не ослабевает

Теплая и влажная погода спровоцировала активность клещей и, кажется, что от них нигде нет спасения – уже даже не надо идти в лес, чтобы быть укушенным, достаточно прогулки по городу. Статистика Департамента здоровья подтверждает, что маленькие, но крайне опасные кровопийцы объявили жителям Эстонии настоящую войну и пока наше положение оставляет желать лучшего – пострадавших от этих паразитов в этом году значительно больше, чем в прошлом.
«Вечером, находясь дома, заметила на ноге клеща. Клещ был около одного миллиметра, живой и, похоже, только что присосавшийся. Так как это был первый клещ в моей жизни и дома не было специальных инструментов, вытащить его попытались косметическим пинцетом, - рассказывает читательница Rus.Postimees Ирина. – Не самая лучшая мысль, поскольку его тельце быстро оторвалось от хоботка, и он остался в коже. Вытащить его не получилось».
Читательница утверждает, что в день обнаружения клеща она не была в лесу или в парке – только в центре Таллинна и дома. «При этом за многие годы почти ежедневных прогулок на природе клещей прежде на себе находить не приходилось», - отмечает она.
Ирина обработала место спиртовым дезинфектором и водой с мылом. Сразу же позвонила на общий номер семейных врачей, где ей посоветовали записать дату, когда укусил клещ, следить за состоянием в ближайшие три недели и не выковыривать остатки клеща, так как они выйдут сами, как заноза.
Ирина привита от клещевого энцефалита, но остается боррелиоз. «Утром на следующий день я позвонила своему семейному врачу, и медсестра также посоветовала следить за температурой тела и не трогать ранку. Через три недели назначила прием для сдачи анализа на боррелиоз. Если до этого времени сильно поднимется температура и на месте укуса появится характерное красное пятно, надо снова звонить семейному врачу, а если это будет в выходной день, ехать в инфекционную больницу», - описала она.
Через несколько дней читательницу ждет сдача анализа, ее состояние нормальное, симптомов боррелиоза не появилось. «Очень радуюсь, что в прошлом году все-таки привилась от энцефалита и сделала третью прививку в этом. А еще – купила домой все возможные варианты приборов для вытаскивания клещей – специальный пинцет, „лассо“ и пластмассовую штуку, похожую на маленькую кочергу. Все они есть в аптеках», - добавила героиня.
Советник отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Ирина Донченко подтверждает, что лучшая защита – это вакцинация.
«Как правило, сезон клещей начинается тогда, когда показатели уличной температуры постоянно больше +5..+7°C. Изменение погоды, в том числе более мягкие зимы, способствуют раннему пробуждению клещей. После пробуждения клещ голоден и в срочном порядке нуждается в крови, ему все равно, взять ее у человека или животного, - рассказывает Ирина Донченко. – В случае, если присосавшийся к человеку клещ носит в своем организме, а точнее в кишечнике, болезнетворные вирусы или бактерии, во время сосания крови он может через слюну передать их человеку».
Боррелиоз провоцирует клещевая бактерия Borrelia burgdorferi. Клещевой энцефалит вызывают три типа – западный, сибирский и дальневосточный подтипы, вирусы, относящиеся к семейству флавивирусов.
«В настоящее время возможна вакцинация против клещевого энцефалита и именно она является наиболее эффективной профилактической мерой для защиты от этой болезни. К сожалению, против боррелиоза нет вакцины, и после перенесения болезни иммунитет не появляется. Это означает, что заболеть боррелиозом можно неоднократно», - объясняет Ирина Донченко.
На вопрос, когда лучше всего вакцинироваться и есть ли смысл делать это сейчас жителям Эстонии, которые активно ходит в лес за грибами и ягодами, специалист ответила: «В принципе, вакцинироваться можно в течение года. Рекомендуется иметь защиту уже к началу сезона активности клещей. Вакцинация состоит из трех уколов. Первые два делаются с интервалом в один-три месяца, третий – через год. После двух уколов иммунитет хороший, но он длится всего в течение одного сезона, третий укол продлевает иммунитет. Повторная вакцинация должна проводиться каждые три-пять лет. Детей прививают с 12 месяцев, и эта услуга платная».
Но позволить себе вакцинацию против клещевого энцефалита могут не все, и дело даже не в том, что это дорогое удовольствие.
«Пошел вечером гулять с собакой, район Штромки. Был одет в кроссовки и джинсы, длинные носки тоже присутствовали. В лес не заходил, на пустыре за Selver ходил только по дорожке. Но поскольку на пустыре перестали косить траву и она сейчас очень высокая, подозреваю, что именно там клеща и подцепил. Через полчаса после возвращения при мытье в душе обнаружил под мышкой уже впившегося, но еще не насосавшегося. Вытащил легко, без усилий, но случайно утопил. Продезинфицировал место укуса, в течение недели наблюдаю – не появится ли покраснение или боррелиозное „кольцо“. Пока ничего нет. Не вакцинирован из-за медицинских противопоказаний», - рассказал Rus.Postimees читатель Олег.
Болезней, при которых вакцинация против клещевого энцефалита противопоказана, довольно много, среди них: эпилепсия, туберкулез, сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани воспалительного характера, склонность к инсультам, нарушения работы сердца, клиническая форма ишемической болезни, инфекции почек, заболевания печени, болезни крови, нарушения эндокринного характера, злокачественные опухоли в анамнезе и аллергия.
Таким людям остается лишь избегать укуса клеща. «Носить светлую одежду с длинными рукавами, на которой клещ будет хорошо виден. Штанину заправить в носок или резиновый сапог. Использовать инсектициды. После пребывания в клещеопасной зоне осмотреть все тело, у детей также внимательно посмотреть за ушами», - рекомендует Ирина Донченко.
По данным Департамента здоровья, с начала года зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита (заболеваемость 1,1 случая на 100 000 жителей), что на один случай меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Случаи заболевания были зарегистрированы по уездам следующим образом: Пыльвамаа – 4, Тартумаа – 2, Харьюмаа – 2, Сааремаа – 2, Пярнумаа – 2, Ляэнемаа – 1, Вирумаа – 1 и Рапламаа – 1.
С начала года зарегистрировано 656 случаев клещевого боррелиоза (заболеваемость 49,6 случаев на 100 000 жителей), что на 75 случаев больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего случаев зарегистрировано в Харьюмаа (265) или 40 процентов всех зарегистрированных случаев, на Хийумаа – 12, в Ида-Вирумаа – 13, Ярвамаа – 9, Йыгевамаа – 15, Ляэнемаа – 10, Ляэне-Вирумаа – 25, Пярнумаа – 62, Пыльвамаа – 14, Рапламаа – 26, Сааремаа – 93, Тартумаа – 68, Валгамаа – 5, Вильяндимаа – 23 и Вырумаа – 16.
Что делать, если укусил клещ:
* постарайтесь как можно скорее удалить клеща с кожи: если он заразен, важен каждый час;
* при возможности используйте для удаления клеща тоненький пинцет или специальные средства для удаления клещей, которые продаются в аптеке;
* возьмите клеща как можно ближе к головке и осторожно потяните. Не хватайте клеща слишком сильно и избегайте сдавливания его туловища;
* промойте место укуса водой с мылом или дезинфицирующим средством;
* если удалить клеща не удалось, обратитесь за помощью к врачу;
* если в течение нескольких дней или месяца после прогулки на в парке или лесу у вас появились симптомы простудного заболевания или место укуса начало краснеть, обратитесь за помощью к врачу и обязательно расскажите ему о найденном на теле клеще и нахождении в клещеопасном месте.
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