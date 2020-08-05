Хватка эстонских клещей не ослабевает

«В настоящее время возможна вакцинация против клещевого энцефалита и именно она является наиболее эффективной профилактической мерой для защиты от этой болезни. К сожалению, против боррелиоза нет вакцины, и после перенесения болезни иммунитет не появляется. Это означает, что заболеть боррелиозом можно неоднократно», - объясняет Ирина Донченко.

На вопрос, когда лучше всего вакцинироваться и есть ли смысл делать это сейчас жителям Эстонии, которые активно ходит в лес за грибами и ягодами, специалист ответила: «В принципе, вакцинироваться можно в течение года. Рекомендуется иметь защиту уже к началу сезона активности клещей. Вакцинация состоит из трех уколов. Первые два делаются с интервалом в один-три месяца, третий – через год. После двух уколов иммунитет хороший, но он длится всего в течение одного сезона, третий укол продлевает иммунитет. Повторная вакцинация должна проводиться каждые три-пять лет. Детей прививают с 12 месяцев, и эта услуга платная».

Но позволить себе вакцинацию против клещевого энцефалита могут не все, и дело даже не в том, что это дорогое удовольствие.

«Пошел вечером гулять с собакой, район Штромки. Был одет в кроссовки и джинсы, длинные носки тоже присутствовали. В лес не заходил, на пустыре за Selver ходил только по дорожке. Но поскольку на пустыре перестали косить траву и она сейчас очень высокая, подозреваю, что именно там клеща и подцепил. Через полчаса после возвращения при мытье в душе обнаружил под мышкой уже впившегося, но еще не насосавшегося. Вытащил легко, без усилий, но случайно утопил. Продезинфицировал место укуса, в течение недели наблюдаю – не появится ли покраснение или боррелиозное „кольцо“. Пока ничего нет. Не вакцинирован из-за медицинских противопоказаний», - рассказал Rus.Postimees читатель Олег.

Болезней, при которых вакцинация против клещевого энцефалита противопоказана, довольно много, среди них: эпилепсия, туберкулез, сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани воспалительного характера, склонность к инсультам, нарушения работы сердца, клиническая форма ишемической болезни, инфекции почек, заболевания печени, болезни крови, нарушения эндокринного характера, злокачественные опухоли в анамнезе и аллергия.

Таким людям остается лишь избегать укуса клеща. «Носить светлую одежду с длинными рукавами, на которой клещ будет хорошо виден. Штанину заправить в носок или резиновый сапог. Использовать инсектициды. После пребывания в клещеопасной зоне осмотреть все тело, у детей также внимательно посмотреть за ушами», - рекомендует Ирина Донченко.

По данным Департамента здоровья, с начала года зарегистрировано 13 случаев клещевого энцефалита (заболеваемость 1,1 случая на 100 000 жителей), что на один случай меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Случаи заболевания были зарегистрированы по уездам следующим образом: Пыльвамаа – 4, Тартумаа – 2, Харьюмаа – 2, Сааремаа – 2, Пярнумаа – 2, Ляэнемаа – 1, Вирумаа – 1 и Рапламаа – 1.

С начала года зарегистрировано 656 случаев клещевого боррелиоза (заболеваемость 49,6 случаев на 100 000 жителей), что на 75 случаев больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего случаев зарегистрировано в Харьюмаа (265) или 40 процентов всех зарегистрированных случаев, на Хийумаа – 12, в Ида-Вирумаа – 13, Ярвамаа – 9, Йыгевамаа – 15, Ляэнемаа – 10, Ляэне-Вирумаа – 25, Пярнумаа – 62, Пыльвамаа – 14, Рапламаа – 26, Сааремаа – 93, Тартумаа – 68, Валгамаа – 5, Вильяндимаа – 23 и Вырумаа – 16.

Что делать, если укусил клещ: * постарайтесь как можно скорее удалить клеща с кожи: если он заразен, важен каждый час; * при возможности используйте для удаления клеща тоненький пинцет или специальные средства для удаления клещей, которые продаются в аптеке; * возьмите клеща как можно ближе к головке и осторожно потяните. Не хватайте клеща слишком сильно и избегайте сдавливания его туловища; * промойте место укуса водой с мылом или дезинфицирующим средством; * если удалить клеща не удалось, обратитесь за помощью к врачу; * если в течение нескольких дней или месяца после прогулки на в парке или лесу у вас появились симптомы простудного заболевания или место укуса начало краснеть, обратитесь за помощью к врачу и обязательно расскажите ему о найденном на теле клеще и нахождении в клещеопасном месте.