Проклятое место: в Ласнамяэ на злополучном перекрестке произошло серьезное ДТП

В понедельник, 10 августа, около 13.00 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал человек, сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент имел место на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви. Двигавшейся по второстепенной дороге автомбоиль Peugeot 307, которым управлял 30-летний мужчина, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в ехавший по главной дороге Nissan X-Trail, за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара Nissan отбросило на фонарный столб.
Водителя Peugeot доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Видео инцидента засняли видеорегистраторы сразу двух участников Facebook-сообщества EZ-дуны. Видео можно посмотреть здесь и здесь.
Тяжелые аварии на данном, казалось бы, простом перекрестке происходят регулярно. Пару лет назад Rus.Postimees писал о том, что жители района хотели бы видеть на данном месте круговой перекресток, но специалисты Таллиннского транспортного департамента в этом необходимости не усмотрели.