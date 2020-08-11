Проклятое место: в Ласнамяэ на злополучном перекрестке произошло серьезное ДТП

Инцидент имел место на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви. Двигавшейся по второстепенной дороге автомбоиль Peugeot 307, которым управлял 30-летний мужчина, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в ехавший по главной дороге Nissan X-Trail, за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара Nissan отбросило на фонарный столб.

Водителя Peugeot доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Видео инцидента засняли видеорегистраторы сразу двух участников Facebook-сообщества EZ-дуны. Видео можно посмотреть здесь и здесь.