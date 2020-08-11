Решение принято: некоторые украинские рабочие должны покинуть Эстонию

По распоряжению Департамента полиции и погранохраны страну должны будут покинуть 12 прибывших в Эстонию спецрейсом украинских рабочих, которые, по оценке участвовавших в совместном рейде сотрудников Департамента полиции и погранохраны и Департамента здоровья, во время карантина работали, пишет Maa Elu.
Работодатели недоумевают в связи с решением чиновников и отрицают, что находившиеся на карантине люди работали. Если, конечно, облагораживание своего места жительства — уборка у дом и перенос холодильника из одного дома в другой — не называть работой.
Решение о высылке из страны, обоснованное необходимостью защищать здоровье жителей Эстонии и госбезопасность, касается четырех работников AS Platex. 21 июля они прибыли в Эстонию, 5 августа отправились второй раз проходить тестирование на коронавирус, которое вновь установило, что они здоровы, а через два дня из Департамента полиции и погранохраны поступило распоряжение покинуть страну, поскольку работники являются угрозой для здоровья эстонского народа.
Посреди леса с метлой во дворе
Исполнительный директор предприятия AS Platex Андрес Аган сказал, что как сам рейд, так и последующее за ним производство сбивают с толку. «От рейда у меня не осталось ни одного документа, ни одного акта, нет ни объяснительной, ни снимков», - рассказал он.
По словам Агана, украинские рабочие не могли выполнять работу, поскольку их рабочее место и место жительства разделяют километры. В день рейда они находились в назначенном в качестве их места жительства расположенном посреди леса хуторском комплексе. Там прибывшие без предупреждения чиновники их и нашли.
«Я, действительно, не могу предположить, почему стали распространяться слухи, что они работали, - сказал Аган. - Они находились по тому адресу, который был обозначен в качестве их места для изоляции. Ну, просто были во дворе. О какой работе идет речь? В какой-то момент они, действительно, переносили холодильник в другое место, делали перестановку в своих жилых помещениях, занимались уборкой вокруг дома. Занимались деятельностью, к которой приступил бы каждый нормальный человек в новом месте проживания. Прогулка и обычная жизнь во дворе хутора по действующим правилам является нарушением требований самоизоляции?»
По словам Агана, никаких доказательств того, что кто-то работал, представлено не было.
«С нашей точки зрения, это также невозможно, поскольку украинцам не была предоставлена необходимая для работы техника, их не доставили на находящееся в восьми километрах место работы и с ними не было заключено трудовых договоров, им не платили зарплаты и не регистрировали в качестве работников», - объясняет Аган.
«Несмотря на то, что людей перевозили в масках, держали изолированно посреди леса, размещали в отдельных зданиях, дважды тестировали и не допускали к работе - всего этого по-прежнему мало. Подметание двора стало решающим фактором - я подчеркиваю, что эта ферма является их вторым домом на следующие полгода».
На хуторе Nopri решение касается трех сезонных рабочих: двух молодых женщин и одного мужчины средних лет. «Мы выполняли распоряжения государства и наши сезонные работники не заражены вирусом, но теперь им выдано распоряжение покинуть страну, поскольку во время полицейского рейда они не отлеживались в месте для карантина, а приводили в порядок предназначенные для жилья помещения, - говорит владелец хутора Nopri Тийт Нийло. - Ни в одном из требований не говорится, что на карантине люди должны сидеть сложа руки. Рабочие две недели были на самоизоляции и ни один из них в этом время не выполнял рабочие задания, также никто их них не появлялся в общественном пространстве».
По словам Нийло, и в момента рейда никто из сезонных рабочих не работал. «Как можно подумать, что городские девушки в спортивной одежде занимаются строительными работами? - удивляется он. - Они христом-богом просили какое-нибудь занятие для себя и они помогали убирать строительный мусор. Ни с одним другим человеком они не контактировали. Никто не сделал фотографий, как девушки в спортивной одежде выполняли именно строительные работы».
По словам Агана, в оповещениях о высылке рабочих нет объяснений. «Только из писем Департамента здоровья можно сделать вывод, что основной упрек состоит в создании опасности для здоровья народа. Как это можно утверждать после двух тестирований с отрицательным результатом? - задается он вопросом. - В то же время в Эстонии зараженный идет в ночной клуб и в другие развлекательные заведения, заражает людей и его даже не наказывают штрафом».
Выполняли работу!
Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил Maa Elu, что Департамент полиции и погранохраны 30 июля в сотрудничестве с сотрудниками Департамента здоровья проверили прибывших в Эстонию 21 июля спецрейсом, всего поговорили со 145 гражданами Украины, нарушения были обнаружены в 46 случаях. «Большинство в этот момент покинули дома или сменили указанный в анкете адрес. А в отношении рабочих, которые в период самоизоляции выполняли работу, — занимались ремонтом и строительными работами, во время чего контактировали и с другими людьми — Департамент полиции и погранохраны начал административное производство, чтобы признать недействительным основание для пребывания в Эстонии этих украинских работников», - объяснил Беличев.
К началу недели департамент признал недействительными основания для пребывания в стране 12 украинских рабочих, что означает, что они должны покинуть Эстонию. По оценке департамента, во всех случаях люди выполняли работу.
Помимо того, что фермерам грозит остаться без долгожданных рабочих рук, они могут распрощаться с деньгами, которые потратились на авиабилеты для сезонных рабочих, на их ночлег и тестирование. «Суммы значительные», - говорит Нийло, отмечая, что один тест на коронавирус стоил 80 евро.
«Мы взяли на себя расходы за перелет, тестирование на наличие вируса и карантин и полагали, что после этого украинцы смогут работать в стране предусмотренное время, - сказал владелец OÜ Hobulased Прийт Оямаа, двум работникам которого также грозит высылка из страны. - Жестокое отношение ведомств поражает, прибывшие спецрейсом рабочие, видимо, единственные, о местонахождении и состоянии здоровья которых государство так хорошо осведомлено».