Решение принято: некоторые украинские рабочие должны покинуть Эстонию

Работодатели недоумевают в связи с решением чиновников и отрицают, что находившиеся на карантине люди работали. Если, конечно, облагораживание своего места жительства — уборка у дом и перенос холодильника из одного дома в другой — не называть работой.

Решение о высылке из страны, обоснованное необходимостью защищать здоровье жителей Эстонии и госбезопасность, касается четырех работников AS Platex. 21 июля они прибыли в Эстонию, 5 августа отправились второй раз проходить тестирование на коронавирус, которое вновь установило, что они здоровы, а через два дня из Департамента полиции и погранохраны поступило распоряжение покинуть страну, поскольку работники являются угрозой для здоровья эстонского народа.

Посреди леса с метлой во дворе

Исполнительный директор предприятия AS Platex Андрес Аган сказал, что как сам рейд, так и последующее за ним производство сбивают с толку. «От рейда у меня не осталось ни одного документа, ни одного акта, нет ни объяснительной, ни снимков», - рассказал он.

По словам Агана, украинские рабочие не могли выполнять работу, поскольку их рабочее место и место жительства разделяют километры. В день рейда они находились в назначенном в качестве их места жительства расположенном посреди леса хуторском комплексе. Там прибывшие без предупреждения чиновники их и нашли.

«Я, действительно, не могу предположить, почему стали распространяться слухи, что они работали, - сказал Аган. - Они находились по тому адресу, который был обозначен в качестве их места для изоляции. Ну, просто были во дворе. О какой работе идет речь? В какой-то момент они, действительно, переносили холодильник в другое место, делали перестановку в своих жилых помещениях, занимались уборкой вокруг дома. Занимались деятельностью, к которой приступил бы каждый нормальный человек в новом месте проживания. Прогулка и обычная жизнь во дворе хутора по действующим правилам является нарушением требований самоизоляции?»

По словам Агана, никаких доказательств того, что кто-то работал, представлено не было.

«С нашей точки зрения, это также невозможно, поскольку украинцам не была предоставлена необходимая для работы техника, их не доставили на находящееся в восьми километрах место работы и с ними не было заключено трудовых договоров, им не платили зарплаты и не регистрировали в качестве работников», - объясняет Аган.

«Несмотря на то, что людей перевозили в масках, держали изолированно посреди леса, размещали в отдельных зданиях, дважды тестировали и не допускали к работе - всего этого по-прежнему мало. Подметание двора стало решающим фактором - я подчеркиваю, что эта ферма является их вторым домом на следующие полгода».