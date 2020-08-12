Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак.

Выдержки из беседы:

— Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой? Списки карантинных стран продолжаются расширяться, на морских курортах Европы нет стабильности…

— Действительно, стабильности нет. Мы живем в абсолютно новой реальности. Часть наших клиентов сделали предоплату еще минувшей осенью, но, к сожалению, начиная с апреля всё постоянно менялось: отменялись поездки, чартерные перелеты и т. д.

Даже сейчас ситуация с сентябрем пока остается непонятной. Мы не теряем надежды на лучшее. Однако, сейчас, увы, живем одном днем. Теперь наш рабочий день начинается с просмотра сводок ВОЗ.

— Насколько вероятно, что турфирмы начнут отменять подтвержденные авиарейсы и отдыхающие снова окажутся в ловушке?

— Такого не может быть. Те, кто приобрел пакеты у туроператоров, застрахованы от отмены рейса.

Все отправленные чартеры вернутся обратно. Никто не окажется брошенным в чужой стране.

Напомню, что назначенные на июль полеты в Болгарию были своевременно отменены в конце июня. В Болгарии оказались без билетов на обратную дорогу только те, кто улетел туда самостоятельно, но планировал вернуться чартером.

— Поездки в Грецию — пока вне зоны риска?

— На данный момент нет никаких поводов для опасений. Отдельно авиабилеты и размещение мы вообще стараемся не продавать, хотя раньше мы всегда шли навстречу пожеланиям клиента. Может случиться так, что чартер отменится, деньги вернут, а вот оплаченную бронь в гостинице вернуть будет нельзя.

В случае, если клиент покупает готовый турпакет, за него всю ответственность несет туроператор. Чартер может быть отменен только в том случае, если со стороны государства поступят соответствующие рекомендации.

Деньги в таком случае либо возвращаются, либо бронь переносится на следующий год — в зависимости от условий договора.

— Не понадобятся ли организовывать возвратные рейсы, если эпидемиологическая ситуация в стране отдыха резко изменится?

— Если такая необходимость возникнет, вывозные рейсы будут организованы примерно по той же схеме, как это было сделано в марте.

— Некоторые страховщики «перестраховываются» и запугивают путешественников тем, что они могут не вернуться домой, мол, чартеры скоро отменят. Как турфирмы смотрят на подобные призывы?

— Такое заявление было сделано в конце прошлой недели одной из эстонских страховых компаний. Это стало шоком для всех работников сферы туризма.

Подобные заявления входят в противоречие со страховыми условиями. Это то же самое, что сказать: страхуйте автомобили, но предпочитайте не ездить на них, чтобы не попасть в ДТП.

— Защитит ли страховка от прерывания рейса в нынешней нестабильной ситуации? И кто страхует путешественников от COVID-19?