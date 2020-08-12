Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной
- Осенний сезон в Турции – пока под вопросом
- Рынок внешнего туризма хрупок, как хрусталь
- Сейчас мы живем одном днем. А что делать?
- Не знаем, что принесет новый день, читаем сводки ВОЗ
Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак.
Выдержки из беседы:
— Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой? Списки карантинных стран продолжаются расширяться, на морских курортах Европы нет стабильности…
— Действительно, стабильности нет. Мы живем в абсолютно новой реальности. Часть наших клиентов сделали предоплату еще минувшей осенью, но, к сожалению, начиная с апреля всё постоянно менялось: отменялись поездки, чартерные перелеты и т. д.
Даже сейчас ситуация с сентябрем пока остается непонятной. Мы не теряем надежды на лучшее. Однако, сейчас, увы, живем одном днем. Теперь наш рабочий день начинается с просмотра сводок ВОЗ.
— Насколько вероятно, что турфирмы начнут отменять подтвержденные авиарейсы и отдыхающие снова окажутся в ловушке?
— Такого не может быть. Те, кто приобрел пакеты у туроператоров, застрахованы от отмены рейса.
Все отправленные чартеры вернутся обратно. Никто не окажется брошенным в чужой стране.
Напомню, что назначенные на июль полеты в Болгарию были своевременно отменены в конце июня. В Болгарии оказались без билетов на обратную дорогу только те, кто улетел туда самостоятельно, но планировал вернуться чартером.
— Поездки в Грецию — пока вне зоны риска?
— На данный момент нет никаких поводов для опасений. Отдельно авиабилеты и размещение мы вообще стараемся не продавать, хотя раньше мы всегда шли навстречу пожеланиям клиента. Может случиться так, что чартер отменится, деньги вернут, а вот оплаченную бронь в гостинице вернуть будет нельзя.
В случае, если клиент покупает готовый турпакет, за него всю ответственность несет туроператор. Чартер может быть отменен только в том случае, если со стороны государства поступят соответствующие рекомендации.
Деньги в таком случае либо возвращаются, либо бронь переносится на следующий год — в зависимости от условий договора.
— Не понадобятся ли организовывать возвратные рейсы, если эпидемиологическая ситуация в стране отдыха резко изменится?
— Если такая необходимость возникнет, вывозные рейсы будут организованы примерно по той же схеме, как это было сделано в марте.
— Некоторые страховщики «перестраховываются» и запугивают путешественников тем, что они могут не вернуться домой, мол, чартеры скоро отменят. Как турфирмы смотрят на подобные призывы?
— Такое заявление было сделано в конце прошлой недели одной из эстонских страховых компаний. Это стало шоком для всех работников сферы туризма.
Подобные заявления входят в противоречие со страховыми условиями. Это то же самое, что сказать: страхуйте автомобили, но предпочитайте не ездить на них, чтобы не попасть в ДТП.
— Защитит ли страховка от прерывания рейса в нынешней нестабильной ситуации? И кто страхует путешественников от COVID-19?
— Если прерывание рейса происходит из-за коронавирусной ситуации, страховка ничего не покрывает. В данном случае речь идет о форс-мажорной ситуации.
Лечение от COVID-19 за границей готова компенсировать фирма Salva Kindlustus, которая гарантирует медицинское покрытие на 1000000 евро и выплачивает по 1,5 тысячи евро на возврат застрахованных клиентов домой.
— Кроме того, напомню, что расходы на лечение от коронавируса за границей покрывает Европейская карта медицинского страхования, если человек застрахован в Больничной кассе.
— Возможно, это так и есть, не готова подтвердить или опровергнуть.
— Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации?
— Сейчас всем очень сложно. Призываю наших клиентов к спокойствию. Привыкайте к новым требованиям и рекомендациям, к изменившимся условиям полетов. Примерно так же пришлось всем перестраиваться и после теарактов 11 сентября 2001 года.
Сейчас необходимо летать в масках и внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в странах пребывания. Всем приходится жить одним днем. А что делать?
— Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?
— Рынок отдыха за границей очень хрупок. Мы не знаем даже, чем начнется завтрашний день. Мы надеялись, что бизнес наладится осенью, но теперь возлагаем надежды на будущий год.
— Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?
— Мы значительно расширили ассортимент услуг в сфере внутреннего туризма. Добавлено много предложений по Балтийскому рынку. Мы смогли найти альтернативу заграничному отдыху.
Много ли удалось за счет этого компенсировать — сложно ответить. Разумеется, объемы продаж не сравнимы с прошлым летом, убытки будут немалыми.
— Сейчас предлагаются «пляжные» турпакеты с прямыми авиаперелетами в Грецию (разные строва), Тунис и в сентябре — в Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?
— Скоро откроются продажи в Египет (осенне-зимний сезон). Сейчас можно лететь в Тунис, в том числе с серыми паспортами.
Что касается Европы, здесь мы пока в режиме ожидания. Надеемся, что наши славные туроператоры что-то еще придумают.
С 1 сентября добавляется самолет на греческий остров Корфу, есть также два полета на Родос и четыре рейса в неделю на Крит. Один из туроператоров продает также турпакеты на сентябрь в Батуми. Все возможные изменения по этому направлению будут зависеть только от грузинской стороны. Полагаю, что позже добавится традиционный остров Тенерифе.
Апрельские и майские бронировки в Турцию перенесли на сентябрь и октябрь, всё распродано. Надеемся, что самолеты туда полетят, но если не полетят, будем думать дальше.
— Никакой уверенности в том, что осенний сезон в Турции состоится, пока нет?
— Все туроператоры находятся в режиме ожидания. Полной уверенности в том, что полеты состоятся, пока нет.
— Турпакеты сейчас предлагаются на более гибких условиях, чем раньше?
— Условия разные, в том числе и гибкие.
Подробнее в повторе!
- Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой?
- Есть ли вероятность того, что чартерные рейсы начнут отменять и путешественники окажутся в ловушке?
- Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?
- Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?
- На данный момент в Эстонии предлагаются «пляжные» турпакеты с прямым перелетом в Грецию, Тунис и Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?
Одежда ведущей: Diana Arno