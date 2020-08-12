Ср, 12.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
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  • Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной

Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной
Мы надеялись, что бизнес наладится осенью, но...

  • Осенний сезон в Турции – пока под вопросом
  • Рынок внешнего туризма хрупок, как хрусталь
  • Сейчас мы живем одном днем. А что делать?
  • Не знаем, что принесет новый день, читаем сводки ВОЗ

Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией? 

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак.

Выдержки из беседы:

— Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой? Списки карантинных стран продолжаются расширяться, на морских курортах Европы нет стабильности…

— Действительно, стабильности нет. Мы живем в абсолютно новой реальности. Часть наших клиентов сделали предоплату еще минувшей осенью, но, к сожалению, начиная с апреля всё постоянно менялось: отменялись поездки, чартерные перелеты и т. д.

Даже сейчас ситуация с сентябрем пока остается непонятной. Мы не теряем надежды на лучшее. Однако, сейчас, увы, живем одном днем. Теперь наш рабочий день начинается с просмотра сводок ВОЗ.

— Насколько вероятно, что турфирмы начнут отменять подтвержденные авиарейсы и отдыхающие снова окажутся в ловушке?

— Такого не может быть. Те, кто приобрел пакеты у туроператоров, застрахованы от отмены рейса.

Все отправленные чартеры вернутся обратно. Никто не окажется брошенным в чужой стране.

Напомню, что назначенные на июль полеты в Болгарию были своевременно отменены в конце июня. В Болгарии оказались без билетов на обратную дорогу только те, кто улетел туда самостоятельно, но планировал вернуться чартером.

— Поездки в Грецию — пока вне зоны риска?

— На данный момент нет никаких поводов для опасений. Отдельно авиабилеты и размещение мы вообще стараемся не продавать, хотя раньше мы всегда шли навстречу пожеланиям клиента. Может случиться так, что чартер отменится, деньги вернут, а вот оплаченную бронь в гостинице вернуть будет нельзя.

В случае, если клиент покупает готовый турпакет, за него всю ответственность несет туроператор. Чартер может быть отменен только в том случае, если со стороны государства поступят соответствующие рекомендации.

Деньги в таком случае либо возвращаются, либо бронь переносится на следующий год — в зависимости от условий договора.

— Не понадобятся ли организовывать возвратные рейсы, если эпидемиологическая ситуация в стране отдыха резко изменится?

— Если такая необходимость возникнет, вывозные рейсы будут организованы примерно по той же схеме, как это было сделано в марте.

— Некоторые страховщики «перестраховываются» и запугивают путешественников тем, что они могут не вернуться домой, мол, чартеры скоро отменят. Как турфирмы смотрят на подобные призывы?

— Такое заявление было сделано в конце прошлой недели одной из эстонских страховых компаний. Это стало шоком для всех работников сферы туризма.

Подобные заявления входят в противоречие со страховыми условиями. Это то же самое, что сказать: страхуйте автомобили, но предпочитайте не ездить на них, чтобы не попасть в ДТП.

— Защитит ли страховка от прерывания рейса в нынешней нестабильной ситуации? И кто страхует путешественников от COVID-19?

— Если прерывание рейса происходит из-за коронавирусной ситуации, страховка ничего не покрывает. В данном случае речь идет о форс-мажорной ситуации.

Лечение от COVID-19 за границей готова компенсировать фирма Salva Kindlustus, которая гарантирует медицинское покрытие на 1000000 евро и выплачивает по 1,5 тысячи евро на возврат застрахованных клиентов домой.

— Кроме того, напомню, что расходы на лечение от коронавируса за границей покрывает Европейская карта медицинского страхования, если человек застрахован в Больничной кассе.

— Возможно, это так и есть, не готова подтвердить или опровергнуть. 

— Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации?

— Сейчас всем очень сложно. Призываю наших клиентов к спокойствию. Привыкайте к новым требованиям и рекомендациям, к изменившимся условиям полетов. Примерно так же пришлось всем перестраиваться и после теарактов 11 сентября 2001 года.

Сейчас необходимо летать в масках и внимательно следить за эпидемиологической обстановкой в странах пребывания. Всем приходится жить одним днем. А что делать?

— Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?

— Рынок отдыха за границей очень хрупок. Мы не знаем даже, чем начнется завтрашний день. Мы надеялись, что бизнес наладится осенью, но теперь возлагаем надежды на будущий год.

— Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?

— Мы значительно расширили ассортимент услуг в сфере внутреннего туризма. Добавлено много предложений по Балтийскому рынку. Мы смогли найти альтернативу заграничному отдыху.

Много ли удалось за счет этого компенсировать — сложно ответить. Разумеется, объемы продаж не сравнимы с прошлым летом, убытки будут немалыми.

— Сейчас предлагаются «пляжные» турпакеты с прямыми авиаперелетами в Грецию (разные строва), Тунис и в сентябре — в Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?

— Скоро откроются продажи в Египет (осенне-зимний сезон). Сейчас можно лететь в Тунис, в том числе с серыми паспортами.

Что касается Европы, здесь мы пока в режиме ожидания. Надеемся, что наши славные туроператоры что-то еще придумают.

С 1 сентября добавляется самолет на греческий остров Корфу, есть также два полета на Родос и четыре рейса в неделю на Крит. Один из туроператоров продает также турпакеты на сентябрь в Батуми. Все возможные изменения по этому направлению будут зависеть только от грузинской стороны. Полагаю, что позже добавится традиционный остров Тенерифе.

Апрельские и майские бронировки в Турцию перенесли на сентябрь и октябрь, всё распродано. Надеемся, что самолеты туда полетят, но если не полетят, будем думать дальше.

— Никакой уверенности в том, что осенний сезон в Турции состоится, пока нет?

— Все туроператоры находятся в режиме ожидания. Полной уверенности в том, что полеты состоятся, пока нет.

— Турпакеты сейчас предлагаются на более гибких условиях, чем раньше?

— Условия разные, в том числе и гибкие.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: карантин вместо отпуска – стоит ли бояться отмены рейсов? / Одежда ведущей: Diana Arno

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

  • Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой?
  • Есть ли вероятность того, что чартерные рейсы начнут отменять и путешественники окажутся в ловушке? 
  • Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?
  • Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?
  • На данный момент в Эстонии предлагаются «пляжные» турпакеты с прямым перелетом в Грецию, Тунис и Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?

Одежда ведущей: Diana Arno 

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