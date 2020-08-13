Новая реальность: шесть сотрудников из десяти хотят продолжать работать удаленно

Об этом сообщила в четверг пресс-служба портала, отметив, что, как показывает недавно проведенный опрос, каждый шестой сотрудник из десяти хотел бы работать удаленно больше, чем раньше.

В середине мая, когда был пик пандемии в Эстонии, интерес к более гибкой организации труда был даже немного ниже - в начале лета 53% сотрудников хотели иметь возможность работать удаленно.

Главная причина для работы из дома - это, по словам сотрудников, экономия времени. Кроме того, каждый пятый работник в секторе маркетинга отметил, что работая удаленно, он оказался более креативным и продуктивным.

Полностью только в домашнем офисе планируют в дальнейшем работать 4% сотрудников, и только каждый десятый работник считает, что возможность удалённой работы для него не важна.

«Сотрудники сектора маркетинга, информационных технологий и финансов наиболее заинтересованы в сохранении возможности работать удаленно, - комментирует результаты опроса Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus. - Соответственно 76 % работников сектора маркетинга и финансов хотели бы в дальнейшем больше работать удаленно. 67% сотрудников сектора информационных технологий также заинтересованы в сохранении возможности работать удаленно».

В возможности работать более гибко заинтересованы также 65% руководителей и 64% работников сектора продаж. По сравнению местоположения сотрудников, больше всего, а именно 63 % работников столицы, желают и в будущем чаще работать из домашнего офиса.

Хенри Аувяэрт добавляет, что многие работодатели все чаще указывают возможность удаленной работы и в объявлениях по поиску сотрудников, тем самым пытаясь выделиться среди конкурирующих работодателей.

«Большинство предложений о работе с возможностью выполнять работу удаленно опубликованы в настоящее время в секторе информационных технологий, маркетинга или продаж», - сказал он.