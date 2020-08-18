Спикер Рийгикогу: в коалиции нет разногласий по вопросу поддержки Белоруссии

«На прошлой неделе наши депутаты поддержали заявление комиссии по иностранным делам на тему Белоруссии и помогли его сформулировать, правительство сегодня [во вторник] выступило с решительным заявлением, что результаты выборов не легитимны», - написал Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Пыллуаас также отметил, что во вторник депутаты от EKRE поддержали на заседании комиссии по иностранным делам проведение экстренного заседания Рийгикогу для принятия заявления, и что они участвуют в его составлении. «Я как спикер Рийгикогу заявил, что обязательно его поддержу и созову заседание при первой возможности», - написал Пыллуаас.