Эстония инициировала в СБ ООН обсуждение ситуации в Белоруссии

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы со стороны белорусских властей во время мирных протестов, вызванных фальсификацией результатов выборов, передал МИД.

По словам Рейнсалу, сейчас подходящее время для обсуждения этого вопроса в совете безопасности. «На совет безопасности возложена важная задача предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг — заранее предупреждать и повышать уровень информированности», - сказал Рейнсалу.

«Сохранение мира зависит от того, как государства обращаются со своими гражданами. Это показывает происходящая в Белоруссии трагедия», - сказал Рейнсалу.

«Результаты выборов были фальсифицированы, на выборах не было независимых международных наблюдателей. Мы видели во многих странах мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются, а к оправданному недовольству людей не прислушиваются», - сказал Рейнсалу.

По словам министра, обсуждение подало четкий сигнал, что СБ будет внимательно следить за происходящим в Белоруссии, и убедится в том, чтобы генеральный секретарь ООН получил достаточно поддержки для использования мер предупреждающей дипломатии там, где это необходимо. Любое вмешательство извне в происходящее в Белоруссии было бы угрозой для мира и безопасности в Белоруссии и регионе в целом.

Рейнсалу предложил, чтобы представитель ООН в соответствии с развитием событий предоставлял СБ регулярные обзоры ситуации в Белоруссии. «Эстония продолжит пристально следить за происходящим и при необходимости будет различными, самыми уместными способами удерживать эту тему в фокусе внимания совета безопасности», - сказал Рейнсалу.