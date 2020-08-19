Песков рассказал о возможной российской военной помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможной военной помощи Беларуси со стороны России, заявил, что "сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности нет", передает Би-би-си.
На вопрос, в какой ситуации Россия окажет военную помощь Беларуси, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом не будет.
Комментируя информацию о том, что колонный российской военной техники направились к границам Беларуси, Песков сказал, что "российская военная техника находится на всей территории российской федерации, и поэтому тут нечего комментировать".