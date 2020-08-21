Успешные русские политики: речь Светы Григорьевой впечатлила, но она ничего не изменит

Значит ли это, что речь Светы Григорьевой станет реальным wake-up call? Боюсь, что нет - это скорее история о том, кого именно президент собрала в Розовом саду. Причем, судя по сегодняшним откликам, и они далеко не все согласятся с тем, что было сказано о солидарности: такую правду принять сложно и страшно. Именно поэтому у нас принято возмущаться следствиями, но никогда, ни за что не говорить о причинах. Так было до речи Светы, так, боюсь, будет и после. И, да, все вышесказанное ни на йоту не умаляет значения сказанного Светой Григорьевой. Она – молодец. Теперь даже можно будет сказать: у нас Олю, Машу и Наташу не только в парламент выбирают, но и приглашают выступать на президентских приемах.

Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна

Вице-мэр Вадим Белобровцев. ФОТО: Facebook

«Выступление Светы Григорьевой, как мне кажется, следует рассматривать с двух точек зрения – по форме и по содержанию.

Если говорить о «форме», возникает вопрос: как эта молодая женщина оказалась за пультом на данном мероприятии и почему. Понятно, что выступление это не стало неожиданностью для «хозяйки бала», президента Кальюлайд. Более того, большинство высказанных мыслей отлично вписываются в ее идеологию и мировоззрение, и если исключить некоторые моменты, касающиеся именно личности выступавшей (в частности, ее происхождение), то примерно с такой же речью вполне могла бы выступить и сама Керсти Кальюлайд. Некоторые злые языки вообще утверждают, что речь была написана президентской канцелярией или, как минимум, ею отредактирована. Надеюсь, что это не так. Однако не покидает мысль, что Света Григорьева высказала многое из того, что хотелось бы высказать президенту (в первую очередь, это довольно-таки лобовая атака на правящую коалицию, которая, как известно, очень не нравится Керсти Кальюлайд), причем сделала это «за нее».

Теперь о содержании: речь получилась хорошей – с моей точки зрения, лучше той, с которой в итоге выступила сама президент. Соглашусь с премьер-министром Юри Ратасом, который похвалил выступление Светы Григорьевой и сказал, что многие поднятые проблемы действительно присутствуют в нашем обществе, и с ними нужно бороться. Отрадно, что присутствовавшие на приеме услышали те вещи, которые мы, говорящие на родном русском языке люди, отлично знаем по собственному опыту. И дай бог, чтобы это выступление привело к какому-то пересмотру ценностей в обществе, но надежды на это, увы, не много. Периодически русские люди говорят об этих проблемах в разных местах, по разным поводам, однако воз и ныне там.