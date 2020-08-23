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  • За насилие над детьми «Мать года» приговорили к тюремному заключению
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За насилие над детьми «Мать года» приговорили к тюремному заключению

Aasta ema 2013 on hiidlane Malle Kobin.

ФОТО: Marina Pushkar

Пярнуский уездный суд в понедельник, 22 августа, признал виновной 67-летнюю обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин и приговорил ее к реальному тюремному заключению.

Кобин приговорена к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Уездный суд признал Кобин виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений.

Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.

Напомним, что согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 год неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.

Уголовное дело возбудили в августе прошлого года после сообщения о преступлении, поступившего из Департамента социального страхования.

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