Скончалась старейшая жительница Эстонии

«Она до конца жизни оставалась активной и бойкой», - рассказал изданию Saarte Hääl сын Юри Киви, который жил вместе с матерью в Кохила. По его словам, в быту мать практически со всем справлялась сама, разгадывала кроссворды и передвигалась на инвалидной коляске.

«Мать упала с коляски 14 августа, но и после этого хотела двигаться. После второго падения 17 августа сделать это она больше не могла», - вспоминает Юри Киви.

Свои последние дни Марта Киви провела в Раплаской больнице, где в воскресенье вечером скончалась. «К сожалению, в последние дни жизни мы не могли побыть вместе с матерью, поскольку из-за угрозы коронавируса посещение в больницах запрещено», - сказал сын.

«108 с половиной лет — это долгая жизнь», - отметила племянница долгожительницы Тийу Аро. По ее словам, тетя до конца жизни оставалась в трезвом уме и здравом рассудке.

«В своем почтенном возрасте Марта была в курсе происходящего, слушала новости, читала газеты Сааремаа и разгадывала кроссворды. Для меня честью было встретиться с Мартой, я многому у нее научилась», - сказала директор Торнимяэской школы Райли Ныгу.

Последний раз Тийу Аро и Райли Ныгу виделись с Мартой Киви в феврале этого года, Кохилакогда поздравляли в ее с днем рождения. О 108-летии Марты Киви ранее писал портал Rus.Postimees.

Прощание с Мартой Киви состоится в Пярнамяэ в Таллинне. Урну с ее прахом семья отвезет на Сааремаа и предаст земле на новом Торнимяэском кладбище.