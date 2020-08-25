Неопределенная ситуация: что делать родителям ребенка, отправленного на карантин?

Профсоюзы хотят знать, как будет выглядеть самоизоляция, когда один ребенок заболеет в детском саду или школе, а других детей отправят домой на карантин. Следует ли в этом случае помещать на карантин родителей всей группы или всего класса?
Сегодня, 25 августа, в 14 часов на встрече с министром социальных дел профсоюзы в том числе поднимут вопрос о том, как для предотвращения распространения вируса следует поступать в ситуациях, которые сегодня еще в достаточной степени не урегулированы, передает Postimees.
Юрист профсоюзов химиков Янек Пахка приводит пример из Ида-Вирумаа, где из-за обнаружения коронавируса у одного из родителей ребенка была закрыта целая группа детского сада и люди больше не могли отводить детей в детсад, хотя воспитатели, дети и их родители были здоровы.
«В этом примере участники инцидента здоровы и для открытия больничных нет оснований, но детей отводить в детсад нельзя и у родителей поэтому возникают трудности с посещением работы», - сказал Пахка, добавив, что поскольку это не является препятствием со стороны работодателя, такая ситуация сегодня не оплачивается и не компенсируется работникам.
Глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон сказал, что в обществе из-за большого страха перед вирусом люди также не осмеливаются выходить на рабочие места, поскольку живут с людьми из группы риска и не хотят принести вирус домой.
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