12 полицейских в Йыхви отправлены на карантин

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, двое сотрудников Йыхвиского отделения полиции, контактировавшие с имеющим диагноз COVID-19 человеком, находятся в самоизоляции, пока неизвестен ответ теста. До получения ответа теста превентивно находятся дома также и десять коллег, которые контактировали с этими двумя сотрудниками.