12 полицейских в Йыхви отправлены на карантин

После того, как коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников Департамента шоссейных дорог, которые работали в Йыхви, Раквере и Нарве, тесты сделали также двое йыхвиских полицейских, которые контактировали с заболевшими.
Новость дополняется.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, двое сотрудников Йыхвиского отделения полиции, контактировавшие с имеющим диагноз COVID-19 человеком, находятся в самоизоляции, пока неизвестен ответ теста. До получения ответа теста превентивно находятся дома также и десять коллег, которые контактировали с этими двумя сотрудниками.