Вт, 25.08.2020
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12 полицейских в Йыхви отправлены на карантин

Полиция во время карантина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sander Ilvest

После того, как коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников Департамента шоссейных дорог, которые работали в Йыхви, Раквере и Нарве, тесты сделали также двое йыхвиских полицейских, которые контактировали с заболевшими.

Новость дополняется.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, двое сотрудников Йыхвиского отделения полиции, контактировавшие с имеющим диагноз COVID-19 человеком, находятся в самоизоляции, пока неизвестен ответ теста. До получения ответа теста превентивно находятся дома также и десять коллег, которые контактировали с этими двумя сотрудниками.

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