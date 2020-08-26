Майлис Репс: решение о формате обучения будет пересматриваться каждые 14 дней
- Министерство еще может изменить свое решение
- О полном закрытии школ и предприятий речи больше не идет
- Надеемся, что вакцина быстро поступит в Эстонию
- Тестирование будет обязательным не в школах, а в аэропорту
Из разных стран Европы поступают тревожные сигналы о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Готово ли Министерство образования Эстонии к тому, что в скором времени обучение вновь придется перевести в онлайн?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки Майлис Репс.
– Накануне стало известно о вспышке коронавируса в Йыхвиской основной школе, где обнаружено пятеро зараженных работников. Начало нового учебного года там уже отложено на неделю. Наверняка подобные сигналы могут поступить и из других школ. Обсуждаются ли срочные ограничительные меры в Минобразе?
– Сейчас мы о коронавирусе знаем значительно больше, чем весной. Очевидно, что инфекция проникает и распространяется очень быстро. Все йыхвиские учителя находились в одном и том же помещении на дне рождения, где и заразились.
Уверена, что масштабное закрытие школ больше не понадобится. В некоторых регионах уровень заражения близок к нулю, нет никаких оснований для ограничения обучения.
Более сложная ситуация только в Ида-Вирумаа. Пока закрывать школы бессмысленно, но каждый случай мы будем рассматривать отдельно.
– На данный момент в Эстонии уже более десять зараженных на сто тысяч. Может ли Минобраз еще изменить свое решение?
– Конечно, министерство еще может изменить свое решение. Однако в любом случае мы будем отдельно рассматривать ситуацию по каждому региону и городу. О полном закрытии школ и предприятий речи больше не идет.
Нам пришлось вложить огромные деньги, чтобы во время чрезвычайной ситуации экономика не остановилась, но безработицу все равно сдержать не удалось.
Число безработных увеличилось до 50 000. Это огромные цифры. И хотелось бы избежать дальнейшего роста.
– Обсуждалась ли возможность обязательного тестирования учителей? В русские школы сейчас возвращаются педагоги, которые провели каникулы на Украине, в России и других странах…
– При возвращении из любой страны, где больше 16 зараженных на 100 000, первые 14 дней в школах появляться запрещено. Пожалуйста, не ходите в школы, поберегите коллег и детей!
– Некоторые школы рекомендовали учителям вернуться из-за границы к 10 августа, чтобы к 1 сентября отсидеть карантин. В противном случае педагогу придется отбывать самоизоляцию за свой счет.
– Точно, так и есть. Исследования показывают, что у 80% зараженных признаки проявляются в первые пять дней, но самоизоляция должна продолжаться 14 дней.
В случае появления очагов заражения мы будем пересматривать свои решения каждые 14 дней.
Например, школы Йыхви при необходимости могут уйти на дистанционное обучение, но каждые 14 дней решение будет пересматриваться. Возможно, что сначала одни параллели останутся в школе, потом – другие.
– Есть ли план Б на случай нехватки учителей? Не планируется ли использовать студентов в качестве преподавателей?
– В период сезонного гриппа не раз возникал дефицит педагогов, некоторые школы даже приостанавливали работу или раньше уходили на каникулы. При необходимости обучение будет переведено в онлайн. Выход из ситуации найдем.
Более 500 студентов в Тарту и Таллинне выразили желание приобрести профессию учителя, интерес к преподаванию высок. Определенный резерв создан за счет проекта Noored kooli. В любом случае, такое положение дел не будет длиться целый год.
– Вы уверены? По некоторым оценкам, борьба с коронавирусом продлится еще по меньшей мере девять месяцев.
– Надеюсь, что не девять месяцев. Я оптимистка в этом плане. Тем более, что Эстония уже даже заказала вакцину от коронавируса.
– Да, но вакцина еще не прошла все испытания и не зарегистрирована…
– Вакцина проходит третий, завершающий этап испытаний. Надеюсь, что все формальности будут вскоре пройдены и вакцина быстро поступит в Эстонию.
– Министерство надеется на вакцину, а обязательного тестирования учителей не предусмотрено?
– С сентября значительно расширятся возможности по тестированию населения, проведен новый конкурс, выделены дополнительные средства. Если понадобится дополнительное тестирование отдельно взятых регионов, мы непременно это сделаем. У работодателей также появится возможность заказать тестирование для всего трудового коллектива. Если возникнет необходимость протестировать весь школьный коллектив, мы это сделаем.
Обязательного тестирования в школах не будет. Обязательным оно будет только по возвращении из-за границы из стран красной зоны. С вероятностью 99% такое решение будет принято правительством завтра.
Мы откроем возможность летать в целый ряд стран, но по возвращении из них нужно будет пройти тестирование в аэропорту либо оставаться на карантине.
Смотрите интервью в повторе!
- Накануне сообщалось о вспышке коронавируса в Йыхвиской основной школе, где обнаружено пятеро зараженных работников. Много ли таких сигналов поступает из других школ?
- Почему на фоне стабильного роста количества зараженных в Эстонии всех школьников решено отправить в школы? Обсуждаются ли срочные меры?
- Может ли Министерство образования еще изменить свое решение?
- Возможно ли обязательное тестирование сотрудников школ?
- Есть ли план Б на случай нехватки учителей?
- Все ли классы начнут обучение в традиционном форме или кому-то все-таки придется остаться в онлайне?
- Какие выводы сделаны по удаленному обучению в минувшем учебном году?
- Будут ли предъявляться в школах требования по поводу масок?
- Готовы ли школы организовать питание учеников с соблюдением норм социального дистанцирования?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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