Вспышка коронавируса в школе: заражены пятеро работников

Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон сказала Postimees, что положительные результаты проб у пяти работников школы, двое из которых - учителя. «Самочувствие у всех хорошее, и особых симптомов заболевания нет», - сказала она.

«Надеемся, что торжественное мероприятие 1 сентября для первых и девятых классов состоится. Многие учителя уже протестировались и получили негативный результат», - добавила Михкельсон.

Очаги заражения в Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа на данный момент с двумя очагами заражения — Jõhvi Kelder и шахтой «Эстония» - связано более 30 случаев заболевания.

Восемь случаев в Ида-Вирумаа связаны с так называемой вспышкой на шахте «Эстония», за сутки добавилось пять носителей вируса среди работников шахты и четыре — среди тех, кто был в близком контакте с работниками шахты. Всего на шахте «Эстония» заразились 18 человек, двое проводили время в увеселительном заведении Jõhvi Kelder. Кроме того, заболели 13 членов семей и знакомых работников шахты. Поскольку первые два работника, которые заразились в вышеуказанном баре, относятся к вспышке Jõhvi Kelder, с так называемой вспышкой на шахте «Эстония» связано 18 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящий момент к вспышке в Jõhvi Kelder имеют отношение девять посетителей бара, двое из них являются сотрудниками шахты «Эстония». Всего со вспышкой связаны 15 человек, шесть из них — члены семьи и знакомые тех, кто проводил время в баре.

Кроме того, в течение суток коронавирус выявлен у двух работников шахты «Оямаа», всего там заболели четыре человека. На шахте «Оямаа» вирус стал распространяться от работника, который сам заразился от члена своей семьи.

В случае одного заболевшего в Ида-Вирумаа источником заражения стал знакомый, который отправился в путешествие и там подхватил COVID-19. Источник еще одного заражения устанавливается.

Госпитализированы 11 человек

По состоянию на утро 25 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 11 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. Домой отправили одного человека.

На сегодняшний день в больницах завершено 403 случая заболевания COVID-19 у 390 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2038 человек. Из них истории болезни 1 554 человек завершены (76,3%), у 484 человек (23,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.