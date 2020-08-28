Мошенники помогли желавшей разбогатеть жительнице Таллинна расстаться с 58 000 евро

Мошенники, которые на протяжении длительного времени выманивают у жителей Эстонии миллионы евро, в очередной раз оставили без денег 60-летнюю жительницу Таллинна.
Как сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры, 27 августа было начато производство после обращения жительницы столичного района Хааберсти, с банковского счета которой пропало почти 60 000 евро.
Начиная с первого августа связавшиеся с жертвой по телефону и представившиеся биржевыми маклерами люди предложили женщине заработать в сфере биржевой торговли с помощью сайта maximatrade.net.
Мошенники получили доступ к компьютеру жертвы при помощи программного обеспечения для удаленного доступа (TeamViewer). Затем злоумышленники покупали на деньги таллиннки криптовалютау в среде Mercuryo-M и N.exchange на общую сумму 58 373 евро.
Мошенники заявляли жертве, что вкладывали деньги в биржевую платформу, но если человек хотел вывести денежные средства, с него под разными предлогами требовали доплату.
Напомним, что не так давно Rus.Postimees подробно рассказывал о схемах, которые используют мошенники, орудующие как в интернете, так и по телефону. В статье также есть записью телефонного разговора с мошенниками, которой поделилась наша читательница.