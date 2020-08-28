Жительница Харьюмаа страдает из-за проблем c ID-картой, но поменять ее бесплатно полиция не может

В понедельник утром Мария обратилась в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре-теэ. В бюро ее привела выданная ей в конце 2019 года ID-карта, которая принесла девушке только неприятности. Поскольку Mobiil-ID или Smart-ID у нее нет, то для входа в э-системы и подписи она использует считыватель и ID-карту. Однако карта то работает, то нет. Особенно ситуация осложнилась в июле, когда Мария решила поступать в университет и появилась необходимость использовать карту регулярно, чтобы заходить в систему SAIS.

Причем Мария уверяет, что ее ID-карта нерегулярно работает не только в ее компьютере c macOS, но часто не срабатывает и в общественных местах вроде магазинов, аптек и т. д. Мария звонила на телефон поддержки ID-карты не один раз, вместе с оператором они пытались решить проблему. «ПО компьютера обновлено, ID-считыватель карты у меня новый, сертификаты удалили и заново переустановили», - описывает Мария.

В итоге она обратила в бюро PPA: возможно, нужно было просто заменить карту?

«Работница PPA вела себя неуважительно, она начала обвинять меня в том, что я неправильно храню карту, а я храню ее в кошельке в отдельном отсеке. Затем стала говорить, что я сама виновата, что чип не работает, что нужно было покупать "нормальный компьютер, а не Macbook". А поскольку в бюро обслуживания моя карта сработала, в итоге она заявила мне, что я пришла «выпрашивать» новую карту. Я вышла из бюро и просто разрыдалась, а воз и ныне там», - рассказала Мария.

По гарантии карта замене не подлежит

Как отмечает руководитель бюро обслуживания Таммсааре Тийна Реккаро, 24 августа в бюро обслуживания обратилась клиентка, пожелавшая получить новую карту бесплатно по гарантии, утверждая, что имеющаяся у нее в наличии не работает.

«Наша сотрудница объяснила, что мы на месте можем проверить, находится ли документ в рабочем состоянии. Карту проверили как в компьютере сотрудницы, так и в находящемся в зале компьютере для клиентов, провели ее аутентификацию на странице бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны - все работало без заминок. Никаких технических препятствий при считке данных не было. Ничто не указывает на то, что карта находится в нерабочем состоянии, поэтому клиентке посоветовали обратиться на линию поддержки пользователей ID-карт», - уточняет Реккаро.

По ее словам, клиентке также порекомендовали в настойках DigiDoc после использования карты удалять старые сертификаты, если клиент использует карту в компьютере, которым пользуются и с другими ID-картами.

Руководитель бюро Таммсааре объясняет, что замена по гарантии работающей карты не предусмотрена, поскольку на замену уходят время и деньги.