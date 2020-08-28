Первая аутлет-деревня в Финляндии закрывается: она просуществовала менее двух лет

В Главном управлении патентов и регистрации PRH подтверждают, что в отношении торгового центра, расположенного в Ваалимаа, Финляндия, на границе с Россией, начата процедура ликвидации.

В ходе данной процедуры специально назначенное лицо выясняет имущество предприятия, продает его и за счет выручки расплачивается по долгам. Это единственный способ ликвидации деятельности предприятия.

Обычно на это уходит не менее четырех месяцев, пояснили в PRH.

Zsar outlet, просуществовавший менее двух лет, добровольно обратился за проведением данной процедуры.

Выплаты долгов на общую сумму в 190 тысяч евро требуют несколько кредиторов, среди них - бывший исполнительный директор компании Стивен Куннингхам, который неожиданно подал в отставку в феврале.