Первая аутлет-деревня в Финляндии закрывается: она просуществовала менее двух лет

Первая в Финляндии аутлет-деревня Zsar столкнулась с серьезными экономическими трудностями, пишет Yle.
В Главном управлении патентов и регистрации PRH подтверждают, что в отношении торгового центра, расположенного в Ваалимаа, Финляндия, на границе с Россией, начата процедура ликвидации.
В ходе данной процедуры специально назначенное лицо выясняет имущество предприятия, продает его и за счет выручки расплачивается по долгам. Это единственный способ ликвидации деятельности предприятия.
Обычно на это уходит не менее четырех месяцев, пояснили в PRH.
Zsar outlet, просуществовавший менее двух лет, добровольно обратился за проведением данной процедуры.
Выплаты долгов на общую сумму в 190 тысяч евро требуют несколько кредиторов, среди них - бывший исполнительный директор компании Стивен Куннингхам, который неожиданно подал в отставку в феврале.
Первым о ситуации с Zsar написал еженедельник Suomen Kuvalehti.