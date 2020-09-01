Фото: смотрите, как в школах по всей Эстонии отметили 1 сентября

Необычным 1 сентября стало и для первоклассников Тюриской основной школы, поскольку буквари они получили из рук президента Керсти Кальюлайд, которая свой трехдневный визит по Ярвамаа начала именно с Тюри.

Перед зданием пярнуской школы Таммсааре собрались ученики 1-9 классов, учителя и родители. Некоторые из присутствующих были в масках. Двуязычная линейка началась с гимна Эстонии, после первоклашки прочитали стихи на эстонском и русском языках. С приветственным словом выступил и директор Рихо Алликсоо.

Во время линейки Пайдеской основной школы имени Хиллара Хансоо пошел небольшой дождик, но погода не испортила торжественность момента.

Директор Пайдеской гимназии Марго Соотла сказал во время приветственной речи, что впереди увлекательный учебный год. Что точно будет, никто пока не знает. "Но мы к этому лучше готовы, чем раньше", - отметил он, имея в виду ситуацию с коронавирусом.

А Пайдеская основная школа Хаммербека отпраздновала начало учебного года в спортхолле E-Piim.

Директор Вяйке-Маарьяской гимназии Марье Ээльмаа сказала, что в последний раз вся школа собиралась на праздновании Дня независимости Эстонии 24 февраля. Весь зал встретил аплодисментами 32 первоклассников. Поздравили с 1 сентября детей и знакомые персонажи мультфильма "Маша и медведь".

А в поселке Симуна (Ляэне-Вирумаа) празднование Дня знаний совместили с открытием центральной площади.

Школьный мир был объявлен сегодня до полудня на центральной площади Выру.

Учебный год в школах Нарвы начался с традиционных праздничных линеек, но прошли они во многих школах необычно. Организаторы старались избежать большого скопления людей, чтобы минимизировать возможность передачи вируса. Подробнее о нарвском 1 сентября читайте здесь.

А так отметили День знаний школьники в Вильянди.