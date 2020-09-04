Пт, 4.09.2020
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Алексей Бляхин
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У прибывшего из-за границы участника Ironman Tallinn обнаружили коронавирус

Ironman Tallinn 2019.

ФОТО: Mihkel Maripuu

У прибывшего в Таллинн из-за границы участника соревнований по триатлону Ironman Tallinn был выявлен коронавирус, пишет Postimees.

Спортсмен сдал положительную пробу на коронавирус в аэропорту. С ним сразу же связались сотрудники Департамента здоровья. Спортсмен образцово соблюдал все требования. В настоящее время он находится в отеле в самоизоляции. По данным Postimees, спортсмен ни с кем не контактировал.

В соревнованиях по триатлону, которые пройдут в Таллинне в предстоящие выходные, примет участие около 1700 участников.

В период с 3 по 6 сентября состоятся соревнования Ironman Tallinn и Ironman 70.3 Tallinn и сопутствующие им мероприятия. 5 сентября в связи с проведением главного состязания Ironman Tallinn и 6 сентября из-за короткой дистанции триатлона Škoda Laagri 4:18:4 в Таллинне и его окрестностях изменится организация дорожного движения.

5 и 6 сентября всем участникам дорожного движения в Таллинне и окрестностях следует быть внимательными – в связи с соревнованиями будут введены ограничения на парковку, изменятся организация движения и графики общественного транспорта. Пешеходам, пересекающим маршруты соревнований, следует запастись временем. По заверению организаторов, все люди смогут попасть домой, однако им стоит учитывать возможное время ожидания, и следовать указаниям регулировщиков движения. Время ожидания может достигать 60 минут.

Читайте, какие еще ограничения будут действовать в период проведения соревнований по триатлону.

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