У прибывшего из-за границы участника Ironman Tallinn обнаружили коронавирус

Спортсмен сдал положительную пробу на коронавирус в аэропорту. С ним сразу же связались сотрудники Департамента здоровья. Спортсмен образцово соблюдал все требования. В настоящее время он находится в отеле в самоизоляции. По данным Postimees, спортсмен ни с кем не контактировал.

В соревнованиях по триатлону, которые пройдут в Таллинне в предстоящие выходные, примет участие около 1700 участников.

В период с 3 по 6 сентября состоятся соревнования Ironman Tallinn и Ironman 70.3 Tallinn и сопутствующие им мероприятия. 5 сентября в связи с проведением главного состязания Ironman Tallinn и 6 сентября из-за короткой дистанции триатлона Škoda Laagri 4:18:4 в Таллинне и его окрестностях изменится организация дорожного движения.

5 и 6 сентября всем участникам дорожного движения в Таллинне и окрестностях следует быть внимательными – в связи с соревнованиями будут введены ограничения на парковку, изменятся организация движения и графики общественного транспорта. Пешеходам, пересекающим маршруты соревнований, следует запастись временем. По заверению организаторов, все люди смогут попасть домой, однако им стоит учитывать возможное время ожидания, и следовать указаниям регулировщиков движения. Время ожидания может достигать 60 минут.

Читайте, какие еще ограничения будут действовать в период проведения соревнований по триатлону.