В Таллинне выросло число зараженных коронавирусом студентов

По словам пресс-секретаря Таллиннского технического университета Крыыт Ныгес, по состоянию на сегодняшний день, в университет обратились пять студентов, которые сообщили о своих положительных тестах на Covid-19.

«Ни один из этих случаев, насколько известно, не начался с университетского городка. Все инциденты решаются оперативно в сотрудничестве с Департаментом здоровья. Все установленные близкие контакты оповещены и потенциальных носителей вируса попросили оставаться в самоизоляции», - сообщила Ныгес.

Пресс-секретарь отметила, что университет следит за сложившейся ситуацией и находится в тесном контакте в Департаментом здоровья.