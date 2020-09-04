В Таллинне выросло число зараженных коронавирусом студентов

Число зараженных студентов Таллиннского технического университета за сутки выросло до пяти, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Таллиннского технического университета Крыыт Ныгес, по состоянию на сегодняшний день, в университет обратились пять студентов, которые сообщили о своих положительных тестах на Covid-19.
«Ни один из этих случаев, насколько известно, не начался с университетского городка. Все инциденты решаются оперативно в сотрудничестве с Департаментом здоровья. Все установленные близкие контакты оповещены и потенциальных носителей вируса попросили оставаться в самоизоляции», - сообщила Ныгес.
Пресс-секретарь отметила, что университет следит за сложившейся ситуацией и находится в тесном контакте в Департаментом здоровья.
Таллиннский технический университет сообщил о первом зараженном студенте в четверг, 3 сентября.