Приграничные самоуправления: если балтийский пузырь лопнет, мы будем жить в другой реальности

Приграничная экономика тесно связана с потоком людей. Жители Скайсткалне (населенный пункт в Вецумниекском крае Латвии) обеспокоены заявлениями министра внутренних дел Латвии, - если на следующей неделе статистику не удастся улучшить и балтийский пузырь все-таки лопнет, необходимо будет вовремя определить ресурсы полиции, пограничников и представителей Земессардзе. Одно из главных опасений - снова закроют мост через Мемеле, как уже было этой весной.

"Через речку будем переправляться. Переправлялись в прошлый раз, будем и теперь", - говорит житель Скайсткалне Андрей.

Между тем, дума Вецумниекской волости уже начала формировать список важных сотрудников, которым, согласно решению латвийского правительства, могут быть предоставлены привилегии пересекать границу туда и обратно без необходимости самоизоляции.

"На литовской стороне живут несколько учителей, а также работники муниципалитета, которые дважды в день пересекают эту границу, выезжая на работу", - говорит председатель Вецумниекской думы Гунтис Калниньш (ZZS).

Чтобы улучшить положение тех, кто живет в Литве, но работает в Латвии, Вецумниекская волость планирует сделать еще один шаг: "Это будет обоюдно заключенный договор, что эти сотрудники и специалисты обязуются не посещать общественные места на литовской стороне", - говорит Калниньш.

Право на пересечение границы без самоизоляции также должно быть предоставлено всем работникам столовой Скайсткалнской средней школы, так как там работают в основном жители Литвы.

Лина, которая живет в Литве, но работает в Латвии, опасается, что теперь ее машину с литовскими номерами могут ​​в Латвии остановить. Чтобы не было проблем, теперь она пересекает границу на велосипеде. Тем временем директор средней школы Скайсткалне окончательно утратил надежду на то, что можно будет организовывать спортивные занятия в спортзале на литовской стороне. В самом Скайсткалне таких нет.