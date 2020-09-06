Приграничные самоуправления: если балтийский пузырь лопнет, мы будем жить в другой реальности

Если в пятницу балтийский пузырь все-таки лопнет, уже в субботу мы будем жить в другой реальности. Особенно остро перемены на себе ощутят приграничные самоуправления, ключевые сотрудники которых теперь должны будут получать специальные разрешения, чтобы пересекать границу без необходимости принудительной самоизоляции, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новости латвийского канала TV3.
Приграничная экономика тесно связана с потоком людей. Жители Скайсткалне (населенный пункт в Вецумниекском крае Латвии) обеспокоены заявлениями министра внутренних дел Латвии, - если на следующей неделе статистику не удастся улучшить и балтийский пузырь все-таки лопнет, необходимо будет вовремя определить ресурсы полиции, пограничников и представителей Земессардзе. Одно из главных опасений - снова закроют мост через Мемеле, как уже было этой весной.
"Через речку будем переправляться. Переправлялись в прошлый раз, будем и теперь", - говорит житель Скайсткалне Андрей.
Между тем, дума Вецумниекской волости уже начала формировать список важных сотрудников, которым, согласно решению латвийского правительства, могут быть предоставлены привилегии пересекать границу туда и обратно без необходимости самоизоляции.
"На литовской стороне живут несколько учителей, а также работники муниципалитета, которые дважды в день пересекают эту границу, выезжая на работу", - говорит председатель Вецумниекской думы Гунтис Калниньш (ZZS).
Чтобы улучшить положение тех, кто живет в Литве, но работает в Латвии, Вецумниекская волость планирует сделать еще один шаг: "Это будет обоюдно заключенный договор, что эти сотрудники и специалисты обязуются не посещать общественные места на литовской стороне", - говорит Калниньш.
Право на пересечение границы без самоизоляции также должно быть предоставлено всем работникам столовой Скайсткалнской средней школы, так как там работают в основном жители Литвы.
Лина, которая живет в Литве, но работает в Латвии, опасается, что теперь ее машину с литовскими номерами могут в Латвии остановить. Чтобы не было проблем, теперь она пересекает границу на велосипеде. Тем временем директор средней школы Скайсткалне окончательно утратил надежду на то, что можно будет организовывать спортивные занятия в спортзале на литовской стороне. В самом Скайсткалне таких нет.
Напомним, что 4 сентября Литва и Эстония пока не были включены в так называемый желтый список стран, поэтому еще по крайней мере неделю ограничения в связи с Covid-19 на поездки в соседние государства вводиться не будут. В следующую пятницу, 11 сентября, состоится пересмотр новых данных.