Актриса Хенесси Шмидт: надеюсь принести в мир немного терпимости, сердечности и заботы

— Ты — дипломированный инструктор по йоге. Что дала тебе йога и помогает ли она на сцене?

— Йога — это стиль жизни, по крайней мере так меня учили в Таиланде, и я в это верю. Элементы йоги я использую как в своей работе, так и в повседневной жизни. Сертификат учителя йоги я получила для того, чтобы можно было самостоятельно практиковаться дома, поскольку мой график достаточно хаотичен и невозможно ходить куда-то в студию йоги. Но многими вещами, которым я научилась в студии, которыми мы там занимались, мы занимались и в театральной школе. Дыхательные упражнения очень полезны для сценической речи… и движение также позволяет сохранять свежесть мышления. Конечно, сейчас оказываюсь на мате не так часто, как хотелось бы. Самостоятельная практика требует хорошей самодисциплины — это мне еще нужно тренировать. А йогу как философию и ее премудрость, конечно, ношу в себе. Это очень логичная и целостная система.

«Дело в том, как люди относятся к различиям…»

— Многие говорят, что 2020 год — тяжелый и плохой. А какой он для тебя?

— Тяжелый ведь не обязательно плохой. Понимаю, что в мире происходит много всего… Для меня это хороший год — в январе я была в Таиланде на курсах йоги, потом состоялась премьера «Зимы», потом — карантин и природа, отдых, сейчас «Ромео и Джульетта» и много других проектов.

— Иногда говорят, что у тех, кто закончил русскую школу, обычно нет друзей-эстонцев, поскольку при общении появляется ощущение, что русские и эстонцы не в состоянии в полной мере понять друг друга, как будто мешает какой-то внутренний барьер. Ты чувствуешь этот барьер? У тебя есть русские друзья?

— У меня есть русские друзья, есть друзья из Аргентины, Германии и Голландии, но я понимаю, почему ты спрашиваешь. Большинство все же — эстонцы, но это не связано с какой-то враждой или нетерпимостью. Просто так получилось — я не попала в более широкое русское общество. В действительности я с удовольствием бы практиковала русский.

В культурном смысле мы, конечно, разные, но в этом нет ничего плохого — у каждого народа своя культура. Скорее дело в том, как люди относятся к различиям, — к тому, если кто-то другой и живет не так, как, на наш взгляд, правильно, или верит в другие вещи. Это не только между эстонцами и русскими, к сожалению, подобная нетерпимость повсюду в мире. Здесь вопрос не в эстонцах и русских, а в целом в людях и их способности принимать различия, разные мнения и чужую правду.

Такие барьеры есть, например, и между соседями одной национальности, между коллегами и членами семьи… и да, я это замечаю. Я надеюсь, что смогу своими делами, своим творчеством и тем, как я отношусь к людям, принести в мир немного терпимости, сердечности и заботы.

— Назови три эстонских фильма, которые каждый должен посмотреть.

— Три эстонских книги?

— Андрес Кивиряхк «Последний, кто знал змеиную молвь», поэзия Артура Алликсаара и «Дикая лингвистика» Валдура Микиты.