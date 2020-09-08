Россиян в Эстонию пускают. Нарвский колледж начал учебный год штатно

Иностранные студенты в Нарву приезжают, и НКТУ сейчас занимаются их размещением. Для людей со студенческими визами открыты в том числе и границы ЕС с Россией и другими странами.

“Как возвращаются старые, так приезжают новые студенты, - рассказал Иван Полынин, специалист колледжа по внешним связям. - Естественно, всем приходится сидеть в двухнедельном карантине и сдать два теста”.

Причем, тесты для них платные - по 78 евро за каждый.

Путаницу в прием студентов в Нарве внесла несогласованность между разными службами - на границе, в Департаменте здоровья и на инфотелефоне 1247 иностранные учащиеся получали разные инструкции, сколько же времени они должны провести в карантине. По информации МИД, с сентября граждане и постоянные жители Эстонии могут вместо двухнедельного карантина сдать тест на коронавирус, при отрицательном результате семь дней ограничивать свое передвижение (хотя при острой необходимости можно ходить даже на работу), а затем сдать второй тест. Но на студентов из-за пределов ЕС это послабление не распространяется.

“Когда правительство выдало информацию, что все долговременные жители могут сидеть в карантине не две недели, а неделю с 1 сентября, полиция начала выдавать соответствующие формы на границе. Всем, в том числе и нашим студентам, которые возвращаются, - сказал Иван Полынин. - Когда мы стали уточнять этот вопрос, так получилось, что студенты получали разные ответы. Когда представитель власти непосредственно на границе говорит одно, а звонок из соответствующей инстанции говорит о другом, это создает определенный конфуз и непонимание, как именно реагировать. В конечном счете, мы разобрались, но какие-то тактические моменты еще есть”.

Учебный год в НКТУ начинается в обычном режиме, но есть стремление сокращать контактные часы и переходить в онлайн.

“Будучи также докторантом Таллиннского университета, могу также сказать, что вчера в Таллинне было собрание, и преподавателям настоятельно рекомендовали переносить обучение в онлайн. Но такой обязанности пока нет, - добавил Иван Полынин. - Я бы сказал, что общий настрой у нас тоже такой - давайте будем собираться, но как можно меньше”.